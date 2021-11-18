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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/mersinde-narenciye-paketlerken-is-kazasinda-olen-13-yasindaki-ula-suriyede-defnedildi-1050914277.html
Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
Mersin’de narenciye paketlerken başörtüsü makineye takılınca can veren 13 yaşındaki Suriyeli Ula Kerem’in hikayesini gazeteci Hediye Eroğlu, Radyo Sputnik’te... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
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akşam postasi
türkiye
iş cinayeti
çocuk işçiliği
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Mersin’de Narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
Mersin’de Narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
Eroğlu’nun canlı yayında paylaştığı bilgiler şöyle:'Şikayetçi değiliz'Aile Suriyeli olduğu için defin için sessiz sedasız Suriye’ye gittiler kızlarını orada toprağa verdiler. Naaşı teslim alırken kendisi de aynı fabrikada işçi olarak çalışan kuzeni Vasim El İleyf şu ifadeleri kullandı: Şirketin aileyi ikna ettiği, para teklif ettiği gibi iddialar dolaşıyordu. Vasim’in ifadesi de bunu destekler nitelikte.
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türkiye, iş cinayeti, çocuk işçiliği, аудио

Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi

05:01 18.11.2021
AKŞAM POSTASI
Mersin’de Narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi
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Mersin’de narenciye paketlerken başörtüsü makineye takılınca can veren 13 yaşındaki Suriyeli Ula Kerem’in hikayesini gazeteci Hediye Eroğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. 6 kişilik bir ailenin üyesi olan çocuk, 100 lira yevmiyeyle çalıştırılıyordu, ailesi naaşını teslim alıp Suriye’de defnetti. Şikayetçi bile olmadılar.
Eroğlu’nun canlı yayında paylaştığı bilgiler şöyle:
"Ula Kerim, Suriye’den Mersin’e göç eden 6 kişilik bir aile üyesiydi. Günlük yevmiyesi 100 liraydı. Sigortası yoktu. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda narenciye paketleme makinesine eşarbını kaptırınca boynu kırılarak feci bir şekilde can verdi. Yanındaki bir Suriyeli arkadaşı daha vardı o da yardım etmek isterken kolunu kaptırdı. Vardiya Amiri Ali A. tutuklandı, iş güvenlik uzmanı ise ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Şirket sahipleri hakkında karar alınmasına rağmen şehir dışında oldukları için gözaltı gerçekleşmedi."

'Şikayetçi değiliz'

Aile Suriyeli olduğu için defin için sessiz sedasız Suriye’ye gittiler kızlarını orada toprağa verdiler. Naaşı teslim alırken kendisi de aynı fabrikada işçi olarak çalışan kuzeni Vasim El İleyf şu ifadeleri kullandı:
“Ula, raylı bant üzerinde giden narenciyelere bant yapıştırma işi yapıyordu. Narenciyeler makina üzerinde giderken Ula’nın başörtüsü makinaya takıldı. Makinanın zinciri Ula’yı arkadan çekti ve Ula havada asılı kaldı ve o anlarda yaşıyordu. Kimseden şikayetçi değiliz."
Şirketin aileyi ikna ettiği, para teklif ettiği gibi iddialar dolaşıyordu. Vasim’in ifadesi de bunu destekler nitelikte.
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