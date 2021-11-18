https://tr.sputniknews.com/20211118/mersinde-narenciye-paketlerken-is-kazasinda-olen-13-yasindaki-ula-suriyede-defnedildi-1050914277.html

Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi

Mersin’de narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi

Mersin’de narenciye paketlerken başörtüsü makineye takılınca can veren 13 yaşındaki Suriyeli Ula Kerem’in hikayesini gazeteci Hediye Eroğlu, Radyo Sputnik’te... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T05:01+0300

2021-11-18T05:01+0300

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türkiye

iş cinayeti

çocuk işçiliği

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Mersin’de Narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi Mersin’de Narenciye paketlerken iş kazasında ölen 13 yaşındaki Ula Suriye’de defnedildi

Eroğlu’nun canlı yayında paylaştığı bilgiler şöyle:'Şikayetçi değiliz'Aile Suriyeli olduğu için defin için sessiz sedasız Suriye’ye gittiler kızlarını orada toprağa verdiler. Naaşı teslim alırken kendisi de aynı fabrikada işçi olarak çalışan kuzeni Vasim El İleyf şu ifadeleri kullandı: Şirketin aileyi ikna ettiği, para teklif ettiği gibi iddialar dolaşıyordu. Vasim’in ifadesi de bunu destekler nitelikte.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, iş cinayeti, çocuk işçiliği, аудио