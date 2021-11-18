https://tr.sputniknews.com/20211118/milli-savunma-bakani-akar-9-milyon-suriyelinin-insani-ihtiyaclarini-karsiliyoruz-1050929154.html

Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır ötesi operasyonlarla ilgili konuştu. Akar, "Ülkemiz 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:09+0300

2021-11-18T15:09+0300

2021-11-18T15:09+0300

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Bakan Akar, Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi ve Erciyes Üniversitesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. “40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak" diyen Akar, Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili de "Bu süreçte haklı davasında Azerbaycanlı gardaşlarımızın yanında olan Türkiye bundan sonra da tüm imkanlarıyla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğinin altını çizen Bakan Akar, "Biz asker bir millet olarak biliniriz. Ancak askeri meziyetlere sahip olmak varlığımızın devamı açısından yeterli değildir. Varlığımızı devam ettirebilmenin yegane yolu bilgi üretmeden geçtiği asla unutulmamalıdır" dedi. Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cumhuriyetin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek Suriye'deki operasyonlara ilişkin konuştu: "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken, güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engelleyerek buna asla müsaade etmeyeceğimizi çok net ortaya koyduk. Aynı zamanda 1 milyondan fazla Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağladık. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, 9 milyon Suriyelinin insanı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu operasyonlar yapılmasaydı ülkemiz ve bölgemiz çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı"'Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik gruplarının hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışıyor'Türkiye'nin sadece kendi güvenliğini değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm etnik grupların güvenliğine de önem verdiğini belirten Akar, "Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan şiddet ve tempoda komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam edecektir. Biz sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedef de orasıdır. Bilinmelidir ki; PKK eşittir YPG’dir, YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Birilerinin sivillere zarar verildiği, bazı etnik gruplarının hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni gündem oluşturmaya çalışıyor. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimiz güvenliği değil aynı zamanda bölgede yaşayan tüm etnik grupların güvenliğine de önem vermekte, masum insanlara gözümüz gibi korumaktayız. Binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir. Bunun en açık göstergesi vatanımız için canlarını feda eden ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Terörü besleyen ve terörden beslenen, aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 40 yıldır enerjimizi tüketen terörü bitirmek ve halkımızı bu terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradakiler anladı, umudumuz bunların hamileri de anlayacak" diye konuştu.

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