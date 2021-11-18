Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın 11. Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası, politika faizini yüzde 16 seviyesinden yüzde 15'e çekmesine ilişkin açıklama yaptı.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirası'nda değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın 11. Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası, politika faizini yüzde 16 seviyesinden yüzde 15'e çekmesine ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında Kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir!"