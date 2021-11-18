Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

© AA Muharrem İnce © AA

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk Lirası'nda değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız" dedi.