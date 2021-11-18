https://tr.sputniknews.com/20211118/nagehan-alcidan-turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugura-tepki-yazdiklari-bastan-sona-yanlis-1050927739.html

Nagehan Alçı’dan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a tepki: 'Yazdıkları baştan sona yanlış'

Nagehan Alçı’dan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a tepki: 'Yazdıkları baştan sona yanlış'

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, kendisini ve eşi Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'yı yazısına taşıyan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a tepki... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T14:31+0300

2021-11-18T14:31+0300

2021-11-18T14:32+0300

türkiye

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Uğur, yazısında Rasim Ozan Kütahyalı ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, Alçı'nın 'Mevcut rejim isterse CHP’yi kapatabilecek güce sahip mi?' başlıklı yazısına dair "Rasim Ozan’a göre Nagehan Alçı, mevcut rejim derken Devlet Bahçeli, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı kastediyormuş. Bu size inandırıcı geldi mi? 'Mevcut rejim' derken kastedilenin bal gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, dillendirilen üç ismin de gelecek tepkileri azaltmak için kılıf olarak kullanıldığını, hem U dönüşü eleştirilerinden kurtulmak hem de bu “Mevcut Rejim” lafını daha çok dolaşıma sokma amacı taşıdığını anlamamak da imkansız" değerlendirmesini yaptı.Alçı'dan Fut Uğur'a yanıtAlçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana sormadan benim yazılarımda ne kast ettiğimi yazan Fuat Uğur’a gönderdiğim mesajları sizlerle de paylaşıyorum. Bugünkü yazısını yazmadan beni arasa kendisine de ne kast ettiğimi zevkle anlatırdım… Rejim ile kast ettiğim son dönemde maalesef yeniden güçlenen ittihatçı devlet geleneği. Ben mevcut sistemin ittihatçı devlet geleneğini güçlendirdiğini bunun demokrasinin önünü tıkadığını o nedenle Başbakanlık hükümet modeline bir an önce geçmemiz gerektiğini söylüyorum" ifadesini kullandı.Rasim Ozan Kütahyalı: Ben Nagehan’ın yazısını izah etmek için hiç kimseyi aramadımRasim Ozan Kütahyalı da “Ben Nagehan’ın yazısını izah etmek için hiç kimseyi aramadım, böyle bir haddim olamaz” paylaşımını yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210921/fuat-ugur-elestiriyorum-ve-uyariyorum-cunku-umudum-hala-erdoganda-1049093804.html

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