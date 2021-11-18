https://tr.sputniknews.com/20211118/oguzhan-ugura-silah-cektiler-1050925544.html

Oğuzhan Uğur’a silah çektiler

Oğuzhan Uğur’a silah çektiler

Youtuber Oğuzhan Uğur, dün gece program çekimi sonrasında otoparka giderken bir grup Arap ile tartışma yaşadı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kavga

silah

oğuzhan uğur

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İstiklal Caddesi’ndeki stüdyodan çıkan Oğuzhan Uğur ve arkadaşları, yolda yürürken Arap kökenli kişilerin sarhoş bir halde kadınları taciz ettiğini iddia etti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Araplar ile tartışma yaşadığını söyleyen Uğur, tartıştığı gruptan bir kişinin kendilerine silah çektiğini belirtti.Oğuzhan Uğur yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Gece çekim sonrası otoparka yürüyoruz. Sokakta sarhoş Araplar kadınlara bağırarak laf atıyor, peşlerinden yürüyor. Onları kovalayıp otoparka ulaşıyoruz, önünde beş altı adam, biri tabancasını çeviriyor parmağıyla, kovboy gibi. Kahkaha atıyor. IMDB4.3 kıyamet filmi değil, İstiklal”

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kavga, silah, oğuzhan uğur