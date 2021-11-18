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https://tr.sputniknews.com/20211118/otopark-gorevlisi-freni-acik-unutunca-lastik-bacaginin-uzerinden-gecip-karnini-yirtti-1050918952.html
Otopark görevlisi freni açık unutunca, lastik bacağının üzerinden geçip, karnını yırttı
Otopark görevlisi freni açık unutunca, lastik bacağının üzerinden geçip, karnını yırttı
İstanbul Fatih’te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekete geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'in... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:17+0300
2021-11-18T11:16+0300
yaşam
istanbul
araba kazası
araba
yaralanma
kaza
otopark
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Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen, 6 yaşındaki kızıyla birlikte Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı. Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Kadın, henüz otomobile binemeden 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.'Düşüp kafamı vurdum'Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım’ dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.'Hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı'Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.
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istanbul, araba kazası, araba, yaralanma, kaza, otopark

Otopark görevlisi freni açık unutunca, lastik bacağının üzerinden geçip, karnını yırttı

11:17 18.11.2021
© DHAOtopark görevlisi freni açık unutunca, lastik bacağının üzerinden geçip, karnını yırttı
Otopark görevlisi freni açık unutunca, lastik bacağının üzerinden geçip, karnını yırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
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İstanbul Fatih’te, iddiaya göre otopark görevlisinin el frenini çekmeden teslim ettiği otomobil, geri geri harekete geçerek, sürücüsü Doktor Selen Dehmen'in bacağının üzerindne geçti ve açılan kapı karnını yırttı.
Şişli Etfal Hastanesi asistan doktorların olan Selen Dehmen, 6 yaşındaki kızıyla birlikte Kağıthane'deki evine gitmek üzere annesinin evinden çıkarak otoparka geldi. Dehmen'in iddiasına göre, otopark görevlisi otomobili teslim etmek üzere getirerek, çıkıştaki yokuşa el frenini çekmeden bıraktı.
Kadın sürücü, binmek üzere ayağını içine atar atmaz otomobil geri geri harekete geçti. Kadın, henüz otomobile binemeden 6 yaşındaki kızının gözü önünde sürüklenerek yaralandı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kırılan omzu sarılan, karnı ve bacaklarındaki yaralar tedavi edilen Dehman, bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'Düşüp kafamı vurdum'

Başından geçenleri anlatan Doktor Selen Dehmen, "Aracımı almak için otoparka gittim, yanımda 6 yaşında kızım da vardı. Otopark görevlisi bana 'içeride çok sayıda kiriş var. Rampa dik, aracı ben çıkartayım’ dedi. Ben de 'peki' dedim. Ancak, araç düzlüğe gelmeden bana vermeye çalıştı. Ben de birkaç kez aracı düz noktaya çıkarmasını söyledim. Arka teker rampada kaldı. Ve ben çocuğumu araca bindirmedim, duruşunu sevmediğim için. Sonrasında ben şoför koltuğuna geçtim, o kişi de indi. Yokuş kalkış destek o kişiye bir süre tanıdı. O kısımda da biraz kaydı ancak onu da görüntüde gördük. Fark edeceğimiz bir kayma değildi. Araca bacağımı attığımda çok hızlı bir şekilde kaydı ve ben düştüm kafamı vurdum" dedi.

'Hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı'

Dehmen konuşmasının devamında, "Sıcak bir şekilde kafamdan kanlar akmaya başladı. Aracın sol lastiği bacağımın üzerinden geçti. Kapı açıldı ve karnımı derinden yırttı. Ve ben ters takla atarak, yokuş boyunca küçücük yerde, yuvarlandım. Sonrasında yokuş bitince araba yavaşladı ve ben de kendimi kurtardım. Sonrasında 112 acil yardımla hastaneye gittik. Yapılan tetkiklerde çok şükür kürek kemiğim de kırık, sağ omzumda yırtıklar dışında çok hayati bir şey bulunamadı. Çok çok ucuz atlattım. Ancak, hem kızımda hem bende psikolojik etkiler bıraktı. Gece kabuslar görmeye başladık. Arabalardan korkar olduk. Bir aydır çalışamıyorum, asistanlığım uzadı, maaşım düştü raporlu olduğum için. Ben bu kadar mağduriyet yaşarken, karşı tarafın hiçbir şey olmamış gibi davranması ve hiçbir şey olmamış gibi faaliyet göstermesi psikolojimi bozuyor. Buradan yetkili mercilere seslenmek istiyorum. Lütfen, bu otoparklardaki işleyişsizliklere göz yumulmasın" şeklinde konuştu.
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