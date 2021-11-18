https://tr.sputniknews.com/20211118/ozgur-demirtastan-merkez-bankasina-cagri-lutfen-faiz-indirimi-yapmayin-gelin-donun-bu-yoldan-1050914157.html

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın, gelin dönün bu yoldan

Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın, gelin dönün bu yoldan

Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde karar alacağı iddialarına ilişkin yaptığı bir paylaşımda, "Lütfen faiz indirimi yapmayın... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T04:39+0300

2021-11-18T04:39+0300

2021-11-18T04:39+0300

ekonomi

türkiye

faiz indirimi

merkez bankası

özgür demirtaş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim" ifadelerini kullanmasının ardından, Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler oluştu.Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ekonomist Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, faiz indirimi, merkez bankası, özgür demirtaş