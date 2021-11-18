Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

© DHA Açıklamada, “Piri Reis'in dünya haritası, bu çalışmalar sırasında müze müdürü Halil Eldem'in gayretiyle ortaya çıkarılıyor. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 1929 yılında Gayr-i İslami Eserler Kitaplığı'nın kataloğunu yapan Prof. Gustav A. Deismann, haritanın önemini kavrıyor ve İstanbul'da bulunan Prof. Paul Kahle'nin özel izinle haritayı incelemesine önayak oluyor. İki profesörün ortak görüşüyle haritanın Piri Reis'e ait olduğu netlik kazanıyor. Prof. Kahle, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı kitabını Almanca olarak neşreden isim. Bu yüzden haritanın varlığından haberdar ve Piri Reis'in çalışmasının haritacılık tarihi bakımında büyük önem taşıdığını biliyor. 1931 yılında Kahle'nin yayınlarıyla Piri Reis haritasının bulunduğu ve Topkapı Sarayı'nda olduğu dünyaya duyuruluyor. Piri Reis haritası, sergi ortamının ısı, ışık ve nem gibi olumsuz şartlarından etkilenen hassas bir yapıya sahip. Bu hassasiyette, haritanın parşömen üzerine çizilmiş olmasının, ünik eser niteliği taşımasının ve aradan geçen 508 yılın etkisi büyük. Bu yüzden haritanın sergilenme periyodu, Milli Saraylar Bilim Kurulu öngörüsüyle sınırlandırılmış durumda. Yurtdışı sergilerine katılma ihtimali de aynı hassasiyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye tabi tutuluyor" denildi.