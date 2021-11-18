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Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı
Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği dünya haritası, uzun bir aranın ardından yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
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topkapı sarayı
dünya haritası
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Piri Reis tarafından 508 yıl önce çizilerek dünya haritacılığının en önemli eserleri arasına giren dünya haritası, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan III. Ahmed Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlandı.
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piri reis, galeri, фото, topkapı sarayı, dünya haritası

Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı

16:12 18.11.2021 (güncellendi: 16:13 18.11.2021)
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Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği dünya haritası, uzun bir aranın ardından yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı.
Piri Reis tarafından 508 yıl önce çizilerek dünya haritacılığının en önemli eserleri arasına giren dünya haritası, Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan III. Ahmed Kütüphanesi'nde sergilenmeye başlandı.
© DHA1924 yılında saraydaki kitaplıklar temizlenirken bulunan harita bulunduktan 7 yıl sonra tescillendi. Isı, ışık ve nemden etkilenmemesi için belirli aralıklarla sergilenen haritaya ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Piri Reis'in 1513 yıllında portolan stilinde hazırladığı bu haritanın ebadı 87 çarpı 63 santimetre. Harita üzerindeki çizimlerse deri üzerine mürekkep ve suluboya ile yapılmış.
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
1924 yılında saraydaki kitaplıklar temizlenirken bulunan harita bulunduktan 7 yıl sonra tescillendi. Isı, ışık ve nemden etkilenmemesi için belirli aralıklarla sergilenen haritaya ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Piri Reis'in 1513 yıllında portolan stilinde hazırladığı bu haritanın ebadı 87 çarpı 63 santimetre. Harita üzerindeki çizimlerse deri üzerine mürekkep ve suluboya ile yapılmış.
© DHAHaritanın üzerindeyse 'İş bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi unvanı ile müştehir Piri ibn el-hacc Mehmed 919' yazıyor. Aynı zamanda haritada Avrupa ve Afrika'nın batı sahilleri, Atlas Okyanusu, Orta ve Güney Amerika'nın bir kısmı görülüyor.
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Haritanın üzerindeyse 'İş bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi unvanı ile müştehir Piri ibn el-hacc Mehmed 919' yazıyor. Aynı zamanda haritada Avrupa ve Afrika'nın batı sahilleri, Atlas Okyanusu, Orta ve Güney Amerika'nın bir kısmı görülüyor.
© DHATopkapı Sarayı'na oğluyla İzmir'den gelen Olcay Su Yetkin, "Piri Reis bizim için çok önemli bir karakter. İnanılmaz bir kültür ve tarih. Geçmişimle gurur duyuyorum çok mutluyum. Yeni nesillere bu sergiyi gösterebilmek ne güzel" dedi.
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Topkapı Sarayı'na oğluyla İzmir'den gelen Olcay Su Yetkin, "Piri Reis bizim için çok önemli bir karakter. İnanılmaz bir kültür ve tarih. Geçmişimle gurur duyuyorum çok mutluyum. Yeni nesillere bu sergiyi gösterebilmek ne güzel" dedi.
© DHAHaritanın ilgisini çektiğini söyleyen Begüm Sevim Özdağ, "Arkadaşlarımla ödev için Topkapı Sarayı'na geldik ve Piri Reis'in haritasının sergilendiğini öğrendik. Piri Reis bu haritayı 1513 yılında çizmiş. O yüzden çok ilgimi çekti bu harita. Çok beğendim. İyi ki gelmişim diyorum" açıklamasını yaptı. Haritanın bulunma hikayesiyle ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haritanın 1924 yılında Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülürken bulunduğu ifade edildi.
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye
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© DHA
Haritanın ilgisini çektiğini söyleyen Begüm Sevim Özdağ, "Arkadaşlarımla ödev için Topkapı Sarayı'na geldik ve Piri Reis'in haritasının sergilendiğini öğrendik. Piri Reis bu haritayı 1513 yılında çizmiş. O yüzden çok ilgimi çekti bu harita. Çok beğendim. İyi ki gelmişim diyorum" açıklamasını yaptı. Haritanın bulunma hikayesiyle ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, haritanın 1924 yılında Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülürken bulunduğu ifade edildi.
© DHAAçıklamada, “Piri Reis'in dünya haritası, bu çalışmalar sırasında müze müdürü Halil Eldem'in gayretiyle ortaya çıkarılıyor. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 1929 yılında Gayr-i İslami Eserler Kitaplığı'nın kataloğunu yapan Prof. Gustav A. Deismann, haritanın önemini kavrıyor ve İstanbul'da bulunan Prof. Paul Kahle'nin özel izinle haritayı incelemesine önayak oluyor. İki profesörün ortak görüşüyle haritanın Piri Reis'e ait olduğu netlik kazanıyor. Prof. Kahle, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı kitabını Almanca olarak neşreden isim. Bu yüzden haritanın varlığından haberdar ve Piri Reis'in çalışmasının haritacılık tarihi bakımında büyük önem taşıdığını biliyor. 1931 yılında Kahle'nin yayınlarıyla Piri Reis haritasının bulunduğu ve Topkapı Sarayı'nda olduğu dünyaya duyuruluyor. Piri Reis haritası, sergi ortamının ısı, ışık ve nem gibi olumsuz şartlarından etkilenen hassas bir yapıya sahip. Bu hassasiyette, haritanın parşömen üzerine çizilmiş olmasının, ünik eser niteliği taşımasının ve aradan geçen 508 yılın etkisi büyük. Bu yüzden haritanın sergilenme periyodu, Milli Saraylar Bilim Kurulu öngörüsüyle sınırlandırılmış durumda. Yurtdışı sergilerine katılma ihtimali de aynı hassasiyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye tabi tutuluyor" denildi.
Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Açıklamada, “Piri Reis'in dünya haritası, bu çalışmalar sırasında müze müdürü Halil Eldem'in gayretiyle ortaya çıkarılıyor. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 1929 yılında Gayr-i İslami Eserler Kitaplığı'nın kataloğunu yapan Prof. Gustav A. Deismann, haritanın önemini kavrıyor ve İstanbul'da bulunan Prof. Paul Kahle'nin özel izinle haritayı incelemesine önayak oluyor. İki profesörün ortak görüşüyle haritanın Piri Reis'e ait olduğu netlik kazanıyor. Prof. Kahle, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı kitabını Almanca olarak neşreden isim. Bu yüzden haritanın varlığından haberdar ve Piri Reis'in çalışmasının haritacılık tarihi bakımında büyük önem taşıdığını biliyor. 1931 yılında Kahle'nin yayınlarıyla Piri Reis haritasının bulunduğu ve Topkapı Sarayı'nda olduğu dünyaya duyuruluyor. Piri Reis haritası, sergi ortamının ısı, ışık ve nem gibi olumsuz şartlarından etkilenen hassas bir yapıya sahip. Bu hassasiyette, haritanın parşömen üzerine çizilmiş olmasının, ünik eser niteliği taşımasının ve aradan geçen 508 yılın etkisi büyük. Bu yüzden haritanın sergilenme periyodu, Milli Saraylar Bilim Kurulu öngörüsüyle sınırlandırılmış durumda. Yurtdışı sergilerine katılma ihtimali de aynı hassasiyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye tabi tutuluyor" denildi.
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