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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya--belarus-sinirinda-iki-gocmen-hastaneye-kaldirildi--1050918127.html
Polonya- Belarus sınırında iki göçmen hastaneye kaldırıldı
Polonya- Belarus sınırında iki göçmen hastaneye kaldırıldı
Polonya- Belarus sınırındaki göçmenlerin soğuk hava altındaki bekleyişi sürerken iki kişi hastanelik oldu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T10:29+0300
2021-11-18T10:31+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen
hastane
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Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Son 24 saatte Belarus-Polonya sınırında ambulans hekimlerine dokuz kişi başvurdu. Bunlardan ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı. Göçmenler arasından hamile bir kadın da Grodno’daki bir kadın doğum merkezine muayeneye götürüldü. Kadın muayenenin ardından ailesinin yanına döndü. Belaruslu doktorlar Iraklı bir göçmenin de hayatını kurtardı. 25 yaşındaki göçmen hastaneye götürüldü. Acil muayene sonrası hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükseldi. Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/belarus-litvanyali-guvenlik-gucleri-yerde-yatan-gocmeni-vahsice-doverek-uzerine-kopek-saldi-1050914404.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/belarus-polonya-guvenlik-guclerinin-eylemleri-insanligin-guvenligine-karsi-suc-1050905507.html
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polonya, belarus, göçmen, hastane

Polonya- Belarus sınırında iki göçmen hastaneye kaldırıldı

10:29 18.11.2021 (güncellendi: 10:31 18.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus- Polonya sınırındaki göçmenler
Belarus- Polonya sınırındaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Sputnik
/
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Polonya- Belarus sınırındaki göçmenlerin soğuk hava altındaki bekleyişi sürerken iki kişi hastanelik oldu.
Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Son 24 saatte Belarus-Polonya sınırında ambulans hekimlerine dokuz kişi başvurdu. Bunlardan ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Göçmenler arasından hamile bir kadın da Grodno’daki bir kadın doğum merkezine muayeneye götürüldü. Kadın muayenenin ardından ailesinin yanına döndü.
Belaruslu doktorlar Iraklı bir göçmenin de hayatını kurtardı. 25 yaşındaki göçmen hastaneye götürüldü. Acil muayene sonrası hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
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Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükseldi.
Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.
Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.
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