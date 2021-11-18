https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya--belarus-sinirinda-iki-gocmen-hastaneye-kaldirildi--1050918127.html

Polonya- Belarus sınırında iki göçmen hastaneye kaldırıldı

Polonya- Belarus sınırında iki göçmen hastaneye kaldırıldı

Polonya- Belarus sınırındaki göçmenlerin soğuk hava altındaki bekleyişi sürerken iki kişi hastanelik oldu. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T10:29+0300

2021-11-18T10:29+0300

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polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

hastane

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Belarus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Son 24 saatte Belarus-Polonya sınırında ambulans hekimlerine dokuz kişi başvurdu. Bunlardan ikisi hastaneye kaldırıldı” ifadeleri kullanıldı. Göçmenler arasından hamile bir kadın da Grodno’daki bir kadın doğum merkezine muayeneye götürüldü. Kadın muayenenin ardından ailesinin yanına döndü. Belaruslu doktorlar Iraklı bir göçmenin de hayatını kurtardı. 25 yaşındaki göçmen hastaneye götürüldü. Acil muayene sonrası hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükseldi. Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti. Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor. Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.

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polonya, belarus, göçmen, hastane