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Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya-basbakani-morawiecki-lukasenkonun-insani-koridor-acma-onerisine-karsi-cikti-1050938866.html
Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı
Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus-Polonya sınırındaki kampta kalan 2 bin kişi için Almanya'ya uzanan bir insani koridor kurulması... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:30+0300
2021-11-18T19:30+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
belarus
almanya
göçmen krizi
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Angela Merkel'le görüşmesini gazetecilere anlatan Morawiecki, "Polonya'yı ve tüm bu durumu ilgilendirecek hiçbir anlaşma, bizim katılımımız olmadan sağlanamaz. Bizim hakkımızda hiçbir şey, biz olmadan kararkaltırılamaz. Bu aşikar. Başbakan Merkel de bunu anladı" dedi.Almanya'nın uçaklar temin ederek başka bir ülkenin topraklarından birilerini istemesi halinde, bunun onların kararı olacağını kaydeden Morawiecki, bu türden her adımın Lukaşenko'nun cesaretini artıracağını savundu.Lukaşenko, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
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rusya, polonya, belarus, almanya, göçmen krizi

Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı

19:30 18.11.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkePolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus-Polonya sınırındaki kampta kalan 2 bin kişi için Almanya'ya uzanan bir insani koridor kurulması teklifine yanıt veren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bu öneriyi desteklemediğini söyledi.
Angela Merkel'le görüşmesini gazetecilere anlatan Morawiecki, "Polonya'yı ve tüm bu durumu ilgilendirecek hiçbir anlaşma, bizim katılımımız olmadan sağlanamaz. Bizim hakkımızda hiçbir şey, biz olmadan kararkaltırılamaz. Bu aşikar. Başbakan Merkel de bunu anladı" dedi.

Almanya'nın uçaklar temin ederek başka bir ülkenin topraklarından birilerini istemesi halinde, bunun onların kararı olacağını kaydeden Morawiecki, bu türden her adımın Lukaşenko'nun cesaretini artıracağını savundu.

Lukaşenko, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.

Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.

Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.

Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.

Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.

Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.
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