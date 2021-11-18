https://tr.sputniknews.com/20211118/polonya-basbakani-morawiecki-lukasenkonun-insani-koridor-acma-onerisine-karsi-cikti-1050938866.html

Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı

Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Belarus-Polonya sınırındaki kampta kalan 2 bin kişi için Almanya'ya uzanan bir insani koridor kurulması... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:30+0300

2021-11-18T19:30+0300

2021-11-18T19:30+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

rusya

polonya

belarus

almanya

göçmen krizi

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Angela Merkel'le görüşmesini gazetecilere anlatan Morawiecki, "Polonya'yı ve tüm bu durumu ilgilendirecek hiçbir anlaşma, bizim katılımımız olmadan sağlanamaz. Bizim hakkımızda hiçbir şey, biz olmadan kararkaltırılamaz. Bu aşikar. Başbakan Merkel de bunu anladı" dedi.Almanya'nın uçaklar temin ederek başka bir ülkenin topraklarından birilerini istemesi halinde, bunun onların kararı olacağını kaydeden Morawiecki, bu türden her adımın Lukaşenko'nun cesaretini artıracağını savundu.Lukaşenko, Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel’le gerçekleştirdiği görüşme sırasında sınırdaki göçmenler için insani koridor kurulmasını teklif etmişti.Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıya yükselmişti.Krizden Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetmişti.Rusya ise kendi yerel havayolu şirketi Aeroflot üzerinden sınırdaki gerilimde rol aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.AB sınırlarındaki göçmen krizinin, Brüksel'in, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki hatalı politikalarından kaynaklandığı belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yıllardır bu ülkelere asker gönderip kendi yaşam biçimlerinin propagandasını yapan ve yıkıcı politikalarıyla söz konusu ülkeleri yaşanmaz hâle getiren Batılı ülkeleri sorumluluk almaya çağırıyor.Rusya ve Belarus ayrıca, Polonya'nın göçmen krizi gerekçesiyle Belarus sınırına düzenli ordu birliklerini yığmış olmasından endişe duyduğunu dile getiriyor.Bu sırada göçmenlerse dondurucu soğukta beklemeye devam ediyor. Polonya yardımların ulaşmasını sınırlıyor, gönüllüler de göçmenlere yardım etmeye çabalıyor.

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rusya, polonya, belarus, almanya, göçmen krizi