https://tr.sputniknews.com/20211118/putin-nato-ucaklarinin-sinirlarimizin-20-km-yakininda-ucmasi-izin-verilebilecek-sinirlari-asiyor--1050934525.html

Putin: NATO uçaklarının sınırlarımızın 20 km yakınında uçması izin verilebilecek sınırları aşıyor

Putin: NATO uçaklarının sınırlarımızın 20 km yakınında uçması izin verilebilecek sınırları aşıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarının 20 km yakınında uçuş gerçekleştirmesinin 'izin verilebilecek tüm... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T16:58+0300

2021-11-18T16:58+0300

2021-11-18T17:22+0300

rusya

vladimir putin

nato

karadeniz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanlığı’nın yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Batılı ülkelere atıfla, “Tabii ki partnerlerimizin çok nevi şahsına münhasır olduklarını, en hafif deyimiyle söylemem gerekirse, kırmızı çizgiler hakkındaki uyarılarımızı yüzeysel biçimde algıladıklarını biliyoruz” dedi. Rusya lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Batılı partnerlerimiz, Kiev’e öldürücü modern silahlar sağlayarak, Karadeniz’de, üstelik de sınırlarımızın çok yakında provokatif askeri tatbikatlar gerçekleştirerek durumu tırmandırıyorlar.”

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rusya, vladimir putin, nato, karadeniz