https://tr.sputniknews.com/20211118/putinden-kabildeki-rusya-vatandaslarinin-tahliye-edilmesi-talimati-1050919077.html

Putin'den Kabil'deki Rusya vatandaşlarının tahliye edilmesi talimatı

Putin'den Kabil'deki Rusya vatandaşlarının tahliye edilmesi talimatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Talimatıyla Afganistan’dan 380 Rus vatandaşını tahliye edecek. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

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taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

kabil

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Üç İl-76 askeri nakliye uçağı Kabil Havalimanı’na insani yardım götürdü. Tahliye edilecek vatandaşların uçağa biniş işlemleri gerçekleştiriliyor” ifadeleri kullanıldı. Uçakta Rusya vatandaşlarının yanı sıra Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Ukrayna ve Afganistan vatandaşları olacak. Her bir uçakta doktor ve hemşire ekipleri bulunacak. Daha önce ağustos ayında yaklaşık 400 Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan vatandaşı tahliye edilmişti.

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afganistan

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