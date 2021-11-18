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Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı
Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:20+0300
2021-11-18T00:20+0300
dünya
rusya
fransa
sergey lavrov
almanya
rusya dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılması nedeniyle, bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda, Rusya'nın pozisyonu, Ukrayna krizine çözüm arayışındaki rolü ve bakanlar düzeyinde Normandiya formatlı olası bir toplantının düzenlenmesine yönelik yaklaşımının çarpıtıldığı gözleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha fazla spekülasyona mahal vermemek adına, birincil kaynaklardan diplomatik yazışmaları yayınlamaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.Liderlerinin ilk olarak Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da bir araya gelmesi nedeniyle 'Normandiya Dörtlüsü' olarak anılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki krize çözüm bulmak için Haziran 2014'ten beri belirli aralıklarla bir araya geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/fransa-normandiya-dortlusu-onumuzdeki-haftalarda-toplanacak-1049730672.html
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rusya, fransa, sergey lavrov, almanya, rusya dışişleri bakanlığı

Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı

00:20 18.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni müzakerelerin yapılması olasılığına ilişkin diplomatik yazışmaları yayınladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılması nedeniyle, bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Son zamanlarda, Rusya'nın pozisyonu, Ukrayna krizine çözüm arayışındaki rolü ve bakanlar düzeyinde Normandiya formatlı olası bir toplantının düzenlenmesine yönelik yaklaşımının çarpıtıldığı gözleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha fazla spekülasyona mahal vermemek adına, birincil kaynaklardan diplomatik yazışmaları yayınlamaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.
Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.
Liderlerinin ilk olarak Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da bir araya gelmesi nedeniyle 'Normandiya Dörtlüsü' olarak anılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki krize çözüm bulmak için Haziran 2014'ten beri belirli aralıklarla bir araya geliyor.
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