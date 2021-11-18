https://tr.sputniknews.com/20211118/rus-disisleri-lavrov-ile-fransiz-ve-alman-mevkidaslari-arasindaki-yazismalari-yayinladi-1050910253.html

Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı

Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ile Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasında Normandiya formatlı yeni... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T00:20+0300

2021-11-18T00:20+0300

2021-11-18T00:20+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova’nın Normandiya formatındaki görüşmelere ilişkin tutumunun çarpıtılması nedeniyle, bakanlar arasındaki diplomatik yazışmaların yayınlanmasına karar verildiği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda, Rusya'nın pozisyonu, Ukrayna krizine çözüm arayışındaki rolü ve bakanlar düzeyinde Normandiya formatlı olası bir toplantının düzenlenmesine yönelik yaklaşımının çarpıtıldığı gözleniyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha fazla spekülasyona mahal vermemek adına, birincil kaynaklardan diplomatik yazışmaları yayınlamaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.Lavrov, 8 Kasım'da Berlin ve Paris'in ‘Normandiya Dörtlüsü’ ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının 11 Kasım'da yapılması önerisini reddetmişti. Buna gerekçe olarak, programının yoğun olması ve Moskova’nın görüşmenin sonuç bildirgesine ilişkin önerilerinin yanıtsız bırakılmasını göstermişti.Liderlerinin ilk olarak Fransa'nın kuzeybatısındaki Normandiya'da bir araya gelmesi nedeniyle 'Normandiya Dörtlüsü' olarak anılan Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın üst düzey yetkilileri, Ukrayna'nın doğusundaki krize çözüm bulmak için Haziran 2014'ten beri belirli aralıklarla bir araya geliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211012/fransa-normandiya-dortlusu-onumuzdeki-haftalarda-toplanacak-1049730672.html

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rusya, fransa, sergey lavrov, almanya, rusya dışişleri bakanlığı