Rus uzmanlar, Türkiye ve ABD arasındaki olası F-16 anlaşmasının güncelliğini sorguladı

“Türk heyetinin ABD’deki çalışmaları dahil şu anda Türkiye ile ABD arasında askeri ve teknik alandaki ilişkilerle ilgili olarak, tarafların belirli bir şey üzerinde anlaşmaya varamayacağını düşünüyorum. Kendini ‘hegemon’ ilan eden ABD ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerde meydana gelen son gelişmelerin tamamı bunu gösteriyor. Bunun başlıca nedeni, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin büyük bir güç olma yolunda ilerlemesi. Burada bir iddia, güç kullanma, diktatörlük veya benzer şeylerden bahsetmiyoruz. Söz konusu olan Türk ulusuna has olan tutku. Bu, Türkiye’ye, daha büyük ulusal bağımsızlık ile bağlantılı bir politika izleme fırsatını verdi. Amerikalılar, kesinlikle müttefiklerinin bu sapmalarına tahammül edemezler. Lakin Türkiye’nin de şu anda Amerikalılara itaat etme arzusu yok.”