Rusya, NATO ülkelerine yaptığı 'gizli ihracatları' ciddi oranda artırdı

RBK gazetesinin Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine dayandırdığı haberine göre silah, nükleer teknoloji ve benzeri gibi içeriği açıklanmayan kalemler için kullanılan SSSS kodlu ihracatta büyük artış gözlendi.



Ocak-Eylül 2021 dönemine ilişkin verilerde Rusya'nın en çok gizli ihracat yaptığı 10 ülkenin 6'sının NATO üyesi olduğu görülürken ilk sırada Cezayir'in bulunması dikkat çekti.



ABD en fazla ihracat yapılan 2. ülke olarak öne çıkarken ilk 10'da yer alan diğer NATO ülkeleri Çekya, Almanya, İngiltere, Estonya ve Hollanda oldu. Hindistan ve Çin de ilk 10'da kendine yer buldu.



Bu yıl Türkiye, ilk 10'da yer almazken 2020'de listede NATO ülkesi olarak sadece ABD, Türkiye ve Estonya vardı.



2021'in ilk dokuz ayında gerçekleşen gizli ihracat tutarı 8.1 milyar dolar oldu. 2020'nin tamamında bu rakam 11.5 milyar dolar seviyesindeydi.