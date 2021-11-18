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Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez
Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’yi bölme ve topraklarında devlet benzeri oluşumları kurma çabalarının kabul edilemez olduğunu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:05+0300
2021-11-18T00:06+0300
dünya
haberler
rusya
suriye
aleksandr lavrentyev
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Lavrentyev, Suriye’nin başkenti Şam’da, Rus heyetinin ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, “Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu ülkedeki soruna çözüm yolları arayışına devam etmeyi amaçlıyor. Ülkeyi bölmeye ve devlet benzeri oluşumları kurmaya yönelik her türlü girişimler, niyeti ne olursa olsun, bizim için kabul edilemez” diye konuştu.Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun dış baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, “Suriyeliler kendileri için en iyi çözümü bulma, anayasa reformu konusundaki anlaşmazlıkları giderme ve dolayısıyla gerekirse değişiklik yapma gücüne sahip” ifadesini kullandı.Lavrentyev, “Durumun, Suriye’nin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı sınırı geçmesine izin verilemez. Suriye yönetimine, ülkede ulusal ve mezhepler arası mutabakatın sağlanması yönünde yardım etmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.
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haberler, rusya, suriye, aleksandr lavrentyev

Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez

00:05 18.11.2021 (güncellendi: 00:06 18.11.2021)
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’yi bölme ve topraklarında devlet benzeri oluşumları kurma çabalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Lavrentyev, Suriye’nin başkenti Şam’da, Rus heyetinin ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, “Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu ülkedeki soruna çözüm yolları arayışına devam etmeyi amaçlıyor. Ülkeyi bölmeye ve devlet benzeri oluşumları kurmaya yönelik her türlü girişimler, niyeti ne olursa olsun, bizim için kabul edilemez” diye konuştu.
Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun dış baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, “Suriyeliler kendileri için en iyi çözümü bulma, anayasa reformu konusundaki anlaşmazlıkları giderme ve dolayısıyla gerekirse değişiklik yapma gücüne sahip” ifadesini kullandı.
Lavrentyev, “Durumun, Suriye’nin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı sınırı geçmesine izin verilemez. Suriye yönetimine, ülkede ulusal ve mezhepler arası mutabakatın sağlanması yönünde yardım etmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.
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