https://tr.sputniknews.com/20211118/rusya-suriyede-devlet-benzeri-olusumlar-kurma-girisimleri-kabul-edilemez-1050909882.html

Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez

Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’yi bölme ve topraklarında devlet benzeri oluşumları kurma çabalarının kabul edilemez olduğunu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T00:05+0300

2021-11-18T00:05+0300

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Lavrentyev, Suriye’nin başkenti Şam’da, Rus heyetinin ziyareti kapsamında düzenlenen toplantıda, “Rusya, Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına bu ülkedeki soruna çözüm yolları arayışına devam etmeyi amaçlıyor. Ülkeyi bölmeye ve devlet benzeri oluşumları kurmaya yönelik her türlü girişimler, niyeti ne olursa olsun, bizim için kabul edilemez” diye konuştu.Suriyeli taraflar arasındaki diyalogun dış baskı olmadan gerçekleşmesi gerektiğini kaydeden Rus diplomat, “Suriyeliler kendileri için en iyi çözümü bulma, anayasa reformu konusundaki anlaşmazlıkları giderme ve dolayısıyla gerekirse değişiklik yapma gücüne sahip” ifadesini kullandı.Lavrentyev, “Durumun, Suriye’nin tek bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin mümkün olmayacağı sınırı geçmesine izin verilemez. Suriye yönetimine, ülkede ulusal ve mezhepler arası mutabakatın sağlanması yönünde yardım etmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.

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haberler, rusya, suriye, aleksandr lavrentyev