https://tr.sputniknews.com/20211118/rusyada-mahkeme-tweetleri-kaldirmayi-reddettigi-icin-twittera-5-milyon-rublelik-cezayi-onadi-1050912615.html

Rusya’da mahkeme, tweetleri kaldırmayı reddettiği için Twitter'a 5 milyon rublelik cezayı onadı

Rusya’da mahkeme, tweetleri kaldırmayı reddettiği için Twitter'a 5 milyon rublelik cezayı onadı

Rusya’da mahkeme, sulh hakiminin 14 Eylül'de Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) talebi üzerine yasaklı içeriği... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T02:19+0300

2021-11-18T02:19+0300

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Moskova’daki Taganskiy Sulh Mahkemesi, hakimin 14 Eylül'de Roskomnadzor’un talebi üzerine yasaklı içeriği kaldırmayı iki kez reddettiği için Twitter'a verdiği 5 milyon (730.2 bin TL) rublelik para cezalarını onadı.Taganskiy Mahkemesi Sözcüsü Zulfiya Gurinçuk, şirketin yaptığı itirazın mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.Taganskiy 422 no.lu bölge sulh hakimi, bu iki para cezasını suçlu bulduğu Twitter’a vermişti. Şirket ise söz konusu ceza kararlarının hukuka aykırı ve dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle iptalini talep etmişti.Roskomnadzor, 21 Ekim itibarıyla Rusya’da yasaklı olan içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Google, Facebook ve Twitter gibi büyük şirketlerin toplamda 140 milyon ruble (20.4 milyon TL) para cezasına çarptırıldıklarını bildirmişti.1 Kasım itibarıyla IT devlerinden kesilen toplam ceza miktarı ise 187 milyon rubleye (27.3 milyon TL) ulaştı.

https://tr.sputniknews.com/20210611/rusya-twitter-facebook-ve-googlein-yaptigi-ihlalleri-ve-verilen-cezalari-acikladi-1044710663.html

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