Rusya'daki günlük can kaybı iki gündür rekor düzeyde

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde 37 bin 374 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca 9 milyon 219 bin 912 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede kaydedilen günlük can kaybı rekoru bugün bir kez daha yenilendi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 251 arttı ve 260 bin 335’e çıktı. Dün tespit edilen günlük can kaybı ise bin 247 olmuştu. Başkent Moskova ve St. Petersburg en çok vaka ve can kaybının görüldüğü yerler oldu.İyileşenlerin sayısı da 36 bin 414 artışla 7 milyon 919 bin 250’ye yükseldi.
Rusya’da kaydedilen can kaybı iki gündür rekor düzeyde seyrediyor. Son 24 saatte bin 251 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar tespit edilen can kaybı 260 bin 335’e yükseldi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya’da gün içinde 37 bin 374 yeni vaka kaydedildi. Pandemi boyunca 9 milyon 219 bin 912 kişi koronavirüse yakalandı.
Ülkede kaydedilen günlük can kaybı rekoru bugün bir kez daha yenilendi. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 251 arttı ve 260 bin 335’e çıktı. Dün tespit edilen günlük can kaybı ise bin 247 olmuştu.
Başkent Moskova ve St. Petersburg en çok vaka ve can kaybının görüldüğü yerler oldu.
İyileşenlerin sayısı da 36 bin 414 artışla 7 milyon 919 bin 250’ye yükseldi.