Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/rusyadan-abdye-meksika-sinirindaki-gocmen-kriziyle-ilgilenme-tavsiyesi-1050910366.html
Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi
Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye, Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’ya ders vermek yerine Meksika... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T00:23+0300
2021-11-18T00:23+0300
dünya
haberler
abd
rusya
belarus
mariya zaharova
meksika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050773158_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_5b899ce3a8cdaf39b1aa1aa9d1105388.jpg
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinden Rusya’yı sorumlu tutma çabalarını değerlendirdi.“Partnerlere, kendi tarzlarında cevap vermek isterim” diye söze başlayan Zaharova, “Beyaz Saray’ı, NATO ve diğer koalisyonlardan ortaklarıyla birlikte yaptıkları hataları, yanlışları, ABD dış politikasındaki suç eylemlerini analiz etmeye çağırıyoruz. Beyaz Saray basın servisindeki meslektaşlarıma da ABD-Meksika sınırında uzun süredir dramatik bir durumun yaşandığını hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.Zaharova, “ABD’li partnerlerin Rusya’ya, Belarus-Avrupa Birliği sınırındaki durumla ilgili açıklama yapma çağrısında bulunmak yerine yapacak çok işi var” diye vurguladı.Zaharova, “Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle kesinlikle hiçbir ilgimiz yok. Bu durumun bizimle alakası yok” diye konuştu.Rus diplomat, “Bu konuda, sorumluluğu Rusya’ya yıkma girişimlerinin hiçbir temeli yok” diye ekledi.Sözcü, “Polonya’nın NATO’ya, Belarus-Polonya sınırındaki krizin çözümüne katılma çağrısına gelince, bu aslında kışkırtıcı ve oldukça tehlikeli. Bu, gereksiz gerilime yol açabilir” dedi.
rusya
belarus
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050773158_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_a43150e32d0b06bc0fb5a7552281e6a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, abd, rusya, belarus, mariya zaharova, meksika

Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi

00:23 18.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye, Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’ya ders vermek yerine Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesinde bulundu.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinden Rusya’yı sorumlu tutma çabalarını değerlendirdi.
“Partnerlere, kendi tarzlarında cevap vermek isterim” diye söze başlayan Zaharova, “Beyaz Saray’ı, NATO ve diğer koalisyonlardan ortaklarıyla birlikte yaptıkları hataları, yanlışları, ABD dış politikasındaki suç eylemlerini analiz etmeye çağırıyoruz. Beyaz Saray basın servisindeki meslektaşlarıma da ABD-Meksika sınırında uzun süredir dramatik bir durumun yaşandığını hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.
Zaharova, “ABD’li partnerlerin Rusya’ya, Belarus-Avrupa Birliği sınırındaki durumla ilgili açıklama yapma çağrısında bulunmak yerine yapacak çok işi var” diye vurguladı.
Zaharova, “Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle kesinlikle hiçbir ilgimiz yok. Bu durumun bizimle alakası yok” diye konuştu.
Rus diplomat, “Bu konuda, sorumluluğu Rusya’ya yıkma girişimlerinin hiçbir temeli yok” diye ekledi.
Sözcü, “Polonya’nın NATO’ya, Belarus-Polonya sınırındaki krizin çözümüne katılma çağrısına gelince, bu aslında kışkırtıcı ve oldukça tehlikeli. Bu, gereksiz gerilime yol açabilir” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:23Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi
00:20Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı
00:13İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı
00:08Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür
00:05Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez
DünABD Finansal Araştırma Ofisi: Enflasyon ve parasal sıkılaşma sistemik riskleri artırabilir
DünSeçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak
DünRTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza
DünEGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı
DünPentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor
DünKandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir
Dünİstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
Dün‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'
DünTekirdağ’da 76 ton sahte içki ele geçirildi
DünRus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
DünLavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
DünAK Partili Özkan: Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu?
DünÖzlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha
DünKanada'da enflasyon 18 yılın zirvesinde
DünMaraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu