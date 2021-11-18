https://tr.sputniknews.com/20211118/rusyadan-abdye-meksika-sinirindaki-gocmen-kriziyle-ilgilenme-tavsiyesi-1050910366.html

Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi

Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye, Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya’ya ders vermek yerine Meksika... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T00:23+0300

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Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinden Rusya’yı sorumlu tutma çabalarını değerlendirdi.“Partnerlere, kendi tarzlarında cevap vermek isterim” diye söze başlayan Zaharova, “Beyaz Saray’ı, NATO ve diğer koalisyonlardan ortaklarıyla birlikte yaptıkları hataları, yanlışları, ABD dış politikasındaki suç eylemlerini analiz etmeye çağırıyoruz. Beyaz Saray basın servisindeki meslektaşlarıma da ABD-Meksika sınırında uzun süredir dramatik bir durumun yaşandığını hatırlatmak isterim” ifadesini kullandı.Zaharova, “ABD’li partnerlerin Rusya’ya, Belarus-Avrupa Birliği sınırındaki durumla ilgili açıklama yapma çağrısında bulunmak yerine yapacak çok işi var” diye vurguladı.Zaharova, “Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle kesinlikle hiçbir ilgimiz yok. Bu durumun bizimle alakası yok” diye konuştu.Rus diplomat, “Bu konuda, sorumluluğu Rusya’ya yıkma girişimlerinin hiçbir temeli yok” diye ekledi.Sözcü, “Polonya’nın NATO’ya, Belarus-Polonya sınırındaki krizin çözümüne katılma çağrısına gelince, bu aslında kışkırtıcı ve oldukça tehlikeli. Bu, gereksiz gerilime yol açabilir” dedi.

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