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Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi
Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, hipersonik Tsirkon füzesi ile yeni bir deneme gerçekleştirdiklerini belirtti. Belirlenen deniz hedefinin tam isabet aldığı... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:45+0300
2021-11-18T14:47+0300
tsirkon
savunma
rusya
vladimir putin
füze denemesi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Admiral Gorşkov savaş gemisinden fırlatılan Tsirkon füzesi ile Beyaz Deniz sınırları içinde yer alan bir deniz hedefinin vurulduğunu açıkladı.Füzenin uçuşunun belirlenmiş olan parametreler ile uyuştuğu ve başarılı olduğu belirtilen açıklamada, “Hedef doğrudan isabet alarak imha edildi” denildi.Admiral Gorşkov gemisinden gerçekleştirilen fırlatmanın, ‘Tsirkon füzesinin tamamlanma aşamasında olan denemeleri kapsamında yapıldığı’ belirtildi.Bu sırada deneme esnasında, Kuzey Filosu’nun gemi ve helikopterlerinin bölgeyi girişlere kapattığı bilgisi de paylaşıldı.Rus donanmasının cephanesinde 2022’de yerini alacakTsirkon füzesi daha önce de Admiral Gorşkov gemisinden bu temmuz ayında, geçen sene de ekim, kasım ve aralık aylarında fırlatılarak denenmişti. Denemelerin her birinin başarılı olduğu açıklanmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kasım başındaki bir açıklamasında Tsirkon füzesinin Rus donanmasının cephanesine 2022 yılında gireceğini söyledi.Tsirkon füzesinin, bin kilometreyi aşan bir menzil içerisindeki kara ve deniz hedeflerini vurabildiği biliniyor. Füze, uçuşu sırasında 9 mach ses hızına ulaşabiliyor. Tsirkon füzeleri şu an için gemilere konuşlandırılabiliyor, ancak füzenin karadan fırlatılabilecek türü üstünde de çalışılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/soygu-tsirkon-hipersonik-fuzesinin-rus-ordusuna-tedarikiyle-ilgili-uzun-vadeli-sozlesme-imzalandi-1050592474.html
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tsirkon, rusya, vladimir putin, füze denemesi

Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi

14:45 18.11.2021 (güncellendi: 14:47 18.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter / mod_russiaTsirkon füzesi, füze denemesi
Tsirkon füzesi, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : Twitter / mod_russia
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, hipersonik Tsirkon füzesi ile yeni bir deneme gerçekleştirdiklerini belirtti. Belirlenen deniz hedefinin tam isabet aldığı denemenin başarılı olduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Admiral Gorşkov savaş gemisinden fırlatılan Tsirkon füzesi ile Beyaz Deniz sınırları içinde yer alan bir deniz hedefinin vurulduğunu açıkladı.
Füzenin uçuşunun belirlenmiş olan parametreler ile uyuştuğu ve başarılı olduğu belirtilen açıklamada, “Hedef doğrudan isabet alarak imha edildi” denildi.
Admiral Gorşkov gemisinden gerçekleştirilen fırlatmanın, ‘Tsirkon füzesinin tamamlanma aşamasında olan denemeleri kapsamında yapıldığı’ belirtildi.
Bu sırada deneme esnasında, Kuzey Filosu’nun gemi ve helikopterlerinin bölgeyi girişlere kapattığı bilgisi de paylaşıldı.

Rus donanmasının cephanesinde 2022’de yerini alacak

Tsirkon füzesi daha önce de Admiral Gorşkov gemisinden bu temmuz ayında, geçen sene de ekim, kasım ve aralık aylarında fırlatılarak denenmişti. Denemelerin her birinin başarılı olduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kasım başındaki bir açıklamasında Tsirkon füzesinin Rus donanmasının cephanesine 2022 yılında gireceğini söyledi.
Tsirkon füzesinin, bin kilometreyi aşan bir menzil içerisindeki kara ve deniz hedeflerini vurabildiği biliniyor. Füze, uçuşu sırasında 9 mach ses hızına ulaşabiliyor. Tsirkon füzeleri şu an için gemilere konuşlandırılabiliyor, ancak füzenin karadan fırlatılabilecek türü üstünde de çalışılıyor.
Tsirkon füzesi, füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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