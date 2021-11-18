https://tr.sputniknews.com/20211118/saglik-bakani-koca-turkovac-bu-yil-bitmeden-acil-uretim-onayi-ile-kullanilmaya-baslanacak-1050920895.html

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlayacağını açıkladı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T12:04+0300

2021-11-18T12:04+0300

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koronavirüs

fahrettin koca

turkovac

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Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca, TURKOVAC'ın küçük ölçekli üretiminin yapıldığını paylaştı ve büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı beklendiğini söyledi.Bakan Koca, Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin güvenilir buldukları için TURKOVAC'ı beklediklerini belirtti.Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek ''İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz" diye konuştu.Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.

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2021

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fahrettin koca, turkovac