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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211118/saglik-bakani-koca-turkovac-bu-yil-bitmeden-acil-uretim-onayi-ile-kullanilmaya-baslanacak-1050920895.html
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlayacağını açıkladı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T12:04+0300
2021-11-18T12:04+0300
2021-11-18T12:04+0300
koronavirüs
fahrettin koca
turkovac
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Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca, TURKOVAC'ın küçük ölçekli üretiminin yapıldığını paylaştı ve büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı beklendiğini söyledi.Bakan Koca, Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin güvenilir buldukları için TURKOVAC'ı beklediklerini belirtti.Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek ''İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz" diye konuştu.Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.
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fahrettin koca, turkovac
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC, bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın yıl sonuna kadar acil üretim onayı alarak kullanılmaya başlayacağını açıkladı.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Bakan Koca,
TURKOVAC'ın küçük ölçekli üretiminin yapıldığını paylaştı ve büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı beklendiğini söyledi.
Bakan Koca,
Endonezya, Malezya dahil çok sayıda ülkenin güvenilir buldukları için TURKOVAC'ı beklediklerini belirtti.
Koca, salgınla mücadelede aşıda olduğu gibi ilaçta da erken dönemde kullanıma geçmek istediklerini söyleyerek
''İlacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz" diye konuştu.
Sağlık Bakanı, son bir hafta içinde hastane yükünün azalmaya başladığı bilgisini de paylaştı.