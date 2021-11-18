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Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi
'PKK/YPG'ye üye olma suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye görütüldü. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T20:14+0300
2021-11-18T20:15+0300
yaşam
suriye
şanlıurfa
gözaltı
urfa
adliye
şarkı
omar souleyman
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Omar Souleyman'ı dün operasyonla yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Omar Souleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.Hakim karşısına çıkacakBurada sorgulanan Souleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/suriyeli-sanatci-omar-souleyman-teror-orgutu-uyeliginden-gozaltina-alindi--1050905369.html
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suriye, şanlıurfa, gözaltı, urfa, adliye, şarkı, omar souleyman

Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi

20:14 18.11.2021 (güncellendi: 20:15 18.11.2021)
© DHAŞanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
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'PKK/YPG'ye üye olma suçundan gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye görütüldü.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu şarkıcı Omar Souleyman'ı dün operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Omar Souleyman, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Hakim karşısına çıkacak

Burada sorgulanan Souleyman, öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, terör örgütü uyeliğinden gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındı
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