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https://tr.sputniknews.com/20211118/sevim-emre-orhan-gencebay-hakkinda-cikan-koronavirus-iddialarini-dogruladi-1050936190.html
Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan koronavirüs iddialarını doğruladı
Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan koronavirüs iddialarını doğruladı
Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelmiş ve bu iddialar eşi Sevim Emre... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:48+0300
2021-11-18T17:49+0300
yaşam
orhan gencebay
koronavirüs
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Sanatçı Orhan Gencebay hakkında geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığına dair iddialar gündeme gelmişti.Gencebay’ın eşi Sevim Emre ise bu haberleri yalanlayarak, “Orhan babanız gayet iyi, kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin” açıklamasında bulunmuştu.Emre, dün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak koronavirüs iddialarını doğruladı.'Bir ay önce yakalandık'Emre yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:“Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba’nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.”Gencebayın katıldığı bir programda virüs kapmış olduğunu söyleyen Emre, "Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba’nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık" dedi.Aşılı olmaları ve durumu erken hissederek hemen hastaneye gitmelerinin hastalığın kötü seyrini engellediğini söyleyen Emre, "Sağlık Bakanlığımızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun” diye konuştu.
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orhan gencebay, koronavirüs

Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan koronavirüs iddialarını doğruladı

17:48 18.11.2021 (güncellendi: 17:49 18.11.2021)
© DHAOrhan Gencebay - Gökhan Gencebay - Sevim Emre
Orhan Gencebay - Gökhan Gencebay - Sevim Emre - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© DHA
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Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelmiş ve bu iddialar eşi Sevim Emre tarafından yalanlanmıştı. Emre, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak bu kez koronavirüse yakalandıklarını doğruladı.
Sanatçı Orhan Gencebay hakkında geçen ay koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve özel bir hastanede tedavi altına alındığına dair iddialar gündeme gelmişti.
Gencebay’ın eşi Sevim Emre ise bu haberleri yalanlayarak, “Orhan babanız gayet iyi, kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin” açıklamasında bulunmuştu.
Emre, dün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak koronavirüs iddialarını doğruladı.

'Bir ay önce yakalandık'

Emre yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba’nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı.”

Gencebayın katıldığı bir programda virüs kapmış olduğunu söyleyen Emre, "Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Orhan Baba’nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık" dedi.
Aşılı olmaları ve durumu erken hissederek hemen hastaneye gitmelerinin hastalığın kötü seyrini engellediğini söyleyen Emre, "Sağlık Bakanlığımızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun” diye konuştu.
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