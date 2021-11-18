Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli" ifadesini kullandı.
Sivas, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli!