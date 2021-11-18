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Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti
Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T02:05+0300
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koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını

Sivas'ta iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 75'i geçti

02:05 18.11.2021
© REUTERS / Adnan AbidiCovaxin aşısı
Covaxin aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Adnan Abidi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sivas'ın, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli" ifadesini kullandı.
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