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Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:35+0300
2021-11-18T19:50+0300
koronavirüs
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, aşı için çağrıda bulundu."Aşı için birlik çağrısı" ifadesini kullanan Bakan Koca, şunları yazdı:"Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."
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Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti

19:35 18.11.2021 (güncellendi: 19:50 18.11.2021)
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞsağlık çalışanı - maske - koronavirüs - aşı
sağlık çalışanı - maske - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ
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Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, aşı için çağrıda bulundu.
"Aşı için birlik çağrısı" ifadesini kullanan Bakan Koca, şunları yazdı:
"Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."
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