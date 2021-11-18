https://tr.sputniknews.com/20211118/son-24-saatte-22-bin-234-yeni-vaka-tespit-edildi-226-kisi-hayatini-kaybetti-1050939111.html

Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:35+0300

2021-11-18T19:35+0300

2021-11-18T19:50+0300

koronavirüs

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, aşı için çağrıda bulundu."Aşı için birlik çağrısı" ifadesini kullanan Bakan Koca, şunları yazdı:"Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz."

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2021

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koronavirüs