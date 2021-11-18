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TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor
İnternet üzerinden korsan maç yayını yapan sitelere TFF Başkanının kararıyla erişim engeli getirilebilecek. Yeni düzenlemenin amaçlandığı gibi uygulanması... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T14:18+0300
2021-11-18T14:18+0300
spor
tbmm
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
korsan
maç
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Yurt içi ve yurt dışındaki futbol maçlarını internet üzerinden korsan yayınlayan internet sitelerine erişim engeli cezası geliyor. Yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava ya da çok düşük ücretlerle internet üzerinden izleyicilere sunan uygulama ve sitelerini takip etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak.Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.TFF bünyesinde idari birim kurulacakTFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.Yabancı maçlar da dahilTürkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine yine TFF Başkanı kararıyla bant daraltma ve yayın durdurmaya gidilebilecek. TFF, yurt dışından gelen bu tür başvurularda, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesini isteyecek.
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tbmm, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, korsan, maç

TFF'ye futbol maçlarında çevrimiçi 'korsan yayınları' engelleme yetkisi veriliyor

14:18 18.11.2021
© AAFutbol, top, maç, saha
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA
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İnternet üzerinden korsan maç yayını yapan sitelere TFF Başkanının kararıyla erişim engeli getirilebilecek. Yeni düzenlemenin amaçlandığı gibi uygulanması halinde internet üzerinden bedava maç izleme dönem sona erecek.
Yurt içi ve yurt dışındaki futbol maçlarını internet üzerinden korsan yayınlayan internet sitelerine erişim engeli cezası geliyor. Yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava ya da çok düşük ücretlerle internet üzerinden izleyicilere sunan uygulama ve sitelerini takip etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak.
Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.

TFF bünyesinde idari birim kurulacak

TFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.

Yabancı maçlar da dahil

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine yine TFF Başkanı kararıyla bant daraltma ve yayın durdurmaya gidilebilecek. TFF, yurt dışından gelen bu tür başvurularda, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesini isteyecek.
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