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https://tr.sputniknews.com/20211118/turk-yatirimcilar-moskova-bolgesine-30-milyar-rublenin-uzerinde-yatirim-yapti-1050935891.html
Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı
Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı
Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri oluşturarak bölgenin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T17:38+0300
2021-11-18T17:38+0300
ekonomi
rusya
moskova
türkiye
eczacıbaşı vitra
yatırım
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Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri kurarak bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5 milyar TL) üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.“Türk yatırımcılar, Moskova bölgesindeki ilk büyük projelerini daha 2004’te başlattı. Bu süre zarfında Türk sermayesinin katılımıyla 15 şirket ortaya çıktı ve bu şirketlerde bin 300'den fazla iş yeri oluşturuldu” diyen Zinovyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:“Moskova bölgesindeki toplam yatırım 30 milyar rubleyi aştı. Moskova bölgesinin Türkiye ile 2021 yılının ilk yarısında dış ticaret cirosu 386.6 milyon dolar olarak gerçekleşti, bunun 109 milyon doları Moskova bölgesinden yapılan ihracat ve 277 milyon doları ithalat oldu”Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in ‘Vitra Plitka’ Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar rubledir (yaklaşık 350 milyon TL). Şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor. Ekipman yatırımlarının hacmi ise 540 milyon ruble (yaklaşık 820 milyon TL) olarak değerlendiriliyor.2014 yılında Serpuhov kentinde, şirketin sıhhi tesisat malzemelerini üreten Vitra Santehnika adı ikinci tesisi açıldı. Buraya yapılan yatırım da 1.5 milyar ruble (228 milyon TL) oldu.Zinovyeva ayrıca Moskova bölgesinde dünyanın 39 ülkesinden 400'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini de hatırlattı.
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rusya, moskova, türkiye, eczacıbaşı vitra, yatırım

Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı

17:38 18.11.2021
© REUTERS / Tatyana MakeyevaDünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı.
Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna dahil olan Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin, Federasyon Konseyi ve Rusya hükümeti binaları ile bazı diğer binaların dış cephe ışıkları bir saatliğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
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Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri oluşturarak bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5 milyar TL) üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.
Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri kurarak bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5 milyar TL) üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.
Türk yatırımcılar, Moskova bölgesindeki ilk büyük projelerini daha 2004’te başlattı. Bu süre zarfında Türk sermayesinin katılımıyla 15 şirket ortaya çıktı ve bu şirketlerde bin 300'den fazla iş yeri oluşturuldu” diyen Zinovyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Moskova bölgesindeki toplam yatırım 30 milyar rubleyi aştı. Moskova bölgesinin Türkiye ile 2021 yılının ilk yarısında dış ticaret cirosu 386.6 milyon dolar olarak gerçekleşti, bunun 109 milyon doları Moskova bölgesinden yapılan ihracat ve 277 milyon doları ithalat oldu”
Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in ‘Vitra Plitka’ Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar rubledir (yaklaşık 350 milyon TL). Şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor. Ekipman yatırımlarının hacmi ise 540 milyon ruble (yaklaşık 820 milyon TL) olarak değerlendiriliyor.
2014 yılında Serpuhov kentinde, şirketin sıhhi tesisat malzemelerini üreten Vitra Santehnika adı ikinci tesisi açıldı. Buraya yapılan yatırım da 1.5 milyar ruble (228 milyon TL) oldu.
Zinovyeva ayrıca Moskova bölgesinde dünyanın 39 ülkesinden 400'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini de hatırlattı.
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