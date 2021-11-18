https://tr.sputniknews.com/20211118/turk-yatirimcilar-moskova-bolgesine-30-milyar-rublenin-uzerinde-yatirim-yapti-1050935891.html

Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı

Türk yatırımcılar Moskova bölgesine 30 milyar rublenin üzerinde yatırım yaptı

Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri oluşturarak bölgenin... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T17:38+0300

2021-11-18T17:38+0300

2021-11-18T17:38+0300

ekonomi

rusya

moskova

türkiye

eczacıbaşı vitra

yatırım

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Moskova Bölgesi Yatırım ve Sanayi ve Bilim Bakanı Yekaterina Zinovyeva, Türk şirketlerin 2004 yılından bu yana bin 300’den fazla iş yeri kurarak bölgenin ekonomisine 30 milyar rublenin (4.5 milyar TL) üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.“Türk yatırımcılar, Moskova bölgesindeki ilk büyük projelerini daha 2004’te başlattı. Bu süre zarfında Türk sermayesinin katılımıyla 15 şirket ortaya çıktı ve bu şirketlerde bin 300'den fazla iş yeri oluşturuldu” diyen Zinovyeva, sözlerini şöyle sürdürdü:“Moskova bölgesindeki toplam yatırım 30 milyar rubleyi aştı. Moskova bölgesinin Türkiye ile 2021 yılının ilk yarısında dış ticaret cirosu 386.6 milyon dolar olarak gerçekleşti, bunun 109 milyon doları Moskova bölgesinden yapılan ihracat ve 277 milyon doları ithalat oldu”Türk şirketlerin Moskova bölgesindeki en büyük projeleri arasında 2011’den bu yana karo seramik üreten Eczacıbaşı Holding'in ‘Vitra Plitka’ Limited Şirketi yer alıyor. Toplam yatırım hacmi 2.3 milyar rubledir (yaklaşık 350 milyon TL). Şirket, fabrikanın kapasitesini yılda 2.3 milyon metrekareden 4 milyon metrekareye çıkarmayı planlıyor. Ekipman yatırımlarının hacmi ise 540 milyon ruble (yaklaşık 820 milyon TL) olarak değerlendiriliyor.2014 yılında Serpuhov kentinde, şirketin sıhhi tesisat malzemelerini üreten Vitra Santehnika adı ikinci tesisi açıldı. Buraya yapılan yatırım da 1.5 milyar ruble (228 milyon TL) oldu.Zinovyeva ayrıca Moskova bölgesinde dünyanın 39 ülkesinden 400'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini de hatırlattı.

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rusya, moskova, türkiye, eczacıbaşı vitra, yatırım