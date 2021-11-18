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Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı
Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı
Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T16:12+0300
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navtex
türkiye
türkiye
ege denizi
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Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı Navtex bildirisinde Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi. Bildiride şu ifadeler yer aldı: 1. Limnos navtex istasyonu tarafından 17 kas 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Bariş Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.2. Limnos navtex istasyonu tarafindan 17 kas 21’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.3. İzmir navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z’da yürürlükten kaldırılacaktır.
türkiye
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navtex, türkiye, ege denizi

Türkiye, Ege Denizi için Navtex yayımladı

16:12 18.11.2021 (güncellendi: 16:29 18.11.2021)
© İHATürkiye, Doğu Akdeniz için Navtex ilan etti
Türkiye, Doğu Akdeniz için Navtex ilan etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© İHA
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Türkiye, Ege Denizi için Navtex bildirisi yayımladı.
Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı Navtex bildirisinde Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.
Bildiride şu ifadeler yer aldı:
1. Limnos navtex istasyonu tarafından 17 kas 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Bariş Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.
2. Limnos navtex istasyonu tarafindan 17 kas 21’de la02-198/21 mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir navtex istasyonu tarafından daha önce ia29-0540/21 numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.
3. İzmir navtex istasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan ia29-0540/21 numaralı mesaj yürürlüktedir.
4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.
5. Bu bildiri 22 kas 21 saat 1401z’da yürürlükten kaldırılacaktır.
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