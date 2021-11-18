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Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim
Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim
Levanın 6.28'e yükselmesini fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, Türkiye'ye gelerek, alışveriş yapıyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T08:27+0300
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alışveriş
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Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı, Bulgar Levası'nda da sürüyor. Türk Lirası'nın çok değersiz olduğunu söyleyen bir Bulgar turist, "Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda" dedi.Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı da arttı. 1 Bulgar Levası'nın 6 lirayı aşmasıyla sınıra yakın Bulgaristan şehirlerinden akın başladı.Anka'nın haberine göre, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü." şeklinde konuştu.Türk Lirası'nın değerinin çok düştüğünü söyleyen kadın, "Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" ifadelerini kullandı.
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bulgaristan, alışveriş, türk lirası, dolar/tl

Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim

08:27 18.11.2021
© AnkaTürkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı
Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Anka
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Levanın 6.28'e yükselmesini fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, Türkiye'ye gelerek, alışveriş yapıyor.
Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı, Bulgar Levası'nda da sürüyor. Türk Lirası'nın çok değersiz olduğunu söyleyen bir Bulgar turist, "Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda" dedi.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı da arttı. 1 Bulgar Levası'nın 6 lirayı aşmasıyla sınıra yakın Bulgaristan şehirlerinden akın başladı.
Anka'nın haberine göre, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü." şeklinde konuştu.
Türk Lirası'nın değerinin çok düştüğünü söyleyen kadın, "Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" ifadelerini kullandı.
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