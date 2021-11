https://tr.sputniknews.com/20211118/turkiyeye-alisverise-gelen-bulgaristan-vatandasi-vaktim-olsa-her-hafta-gelirim-1050915768.html

Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim

Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim

Levanın 6.28'e yükselmesini fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, Türkiye'ye gelerek, alışveriş yapıyor. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T08:27+0300

2021-11-18T08:27+0300

2021-11-18T08:26+0300

yaşam

bulgaristan

alışveriş

türk lirası

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050915743_0:0:753:423_1920x0_80_0_0_d8a19f7c506f228848592e35a2f74b81.png

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı, Bulgar Levası'nda da sürüyor. Türk Lirası'nın çok değersiz olduğunu söyleyen bir Bulgar turist, "Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda" dedi.Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı da arttı. 1 Bulgar Levası'nın 6 lirayı aşmasıyla sınıra yakın Bulgaristan şehirlerinden akın başladı.Anka'nın haberine göre, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü." şeklinde konuştu.Türk Lirası'nın değerinin çok düştüğünü söyleyen kadın, "Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" ifadelerini kullandı.

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaristan, alışveriş, türk lirası, dolar/tl