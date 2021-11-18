Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211118/tusiad-baskanindan-merkez-bankasina-faiz-elestirisi-merkez-bankasi-esas-hedefini-unutmamali-1050929927.html
TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası’nın faiz politikasını eleştirerek, "Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:21+0300
2021-11-18T15:21+0300
ekonomi
tüsiad
enflasyon
faiz indirimi
merkez bankası
faiz oranları
faiz
simone kaslowski
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104038/78/1040387884_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_86a3c969335bf9fd485575140ca2f536.jpg
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi.Kaslowski, Merkez Bankası'nın faiz politikasının ekonomiye olumlu yansımadığı eleştirisini getirdi ve şu sözleri ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogan-sezai-karakocun-olumu-hepimiz-icin-cok-onemli-bir-kayip-1050884715.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104038/78/1040387884_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_e8b6901943f34ef2fdfc9ee1023c7937.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüsiad, enflasyon, faiz indirimi, merkez bankası, faiz oranları, faiz, simone kaslowski

TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'

15:21 18.11.2021
© AA / BESİAD Simone Kaslowski
Simone Kaslowski - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© AA / BESİAD
Abone ol
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası’nın faiz politikasını eleştirerek, "Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek" ifadelerini kullandı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtlarda Merkez Bankası'nın faiz politikasını değerlendirdi.
Kaslowski, Merkez Bankası'nın faiz politikasının ekonomiye olumlu yansımadığı eleştirisini getirdi ve şu sözleri ifade etti:
"Her şeyden önce ülke olarak fakirleşiyoruz. Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı. Nedir o, öncelikle enflasyonu kontrol etmek. Bugün konusu edilen cari açıkla enflasyonu kontrol etme meselesi en temel iktisadi kurallarla dahi örtüşmüyor. Geldiğimiz noktada ihracatçımız dahi kurda yaratılan bu oynaklığın ve TL'deki değer kaybının öngörülemez noktaya gelmiş olmasından zarar görüyor. Şirketler tarafına baktığımızda da faiz indiriyoruz maliyet düşürüyoruz söylemleri olmasına rağmen gerçekte bilançolarda yaşanan kur kaynaklı tahribat çok daha maliyetli. Bu kadar faiz indirmemize rağmen, uzun vadeli kredi faizlerine hiçbir şekilde yansıma olmuyor. Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları ne gerçekten piyasa faizlerine ne de ekonomiye olumlu yansıyor. Aksine bilançolar açısından çok daha maliyetli ve riskli bir süreçle karşı karşıyayız bugün."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam
Dün, 12:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:56İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
15:49James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı
15:47AB, seyahat listesini güncelledi
15:43Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli
15:43Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
15:38Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?
15:35'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
15:34Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi
15:32Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
15:23Kanal İstanbul’la bağlantılı demiryolu projesi başladı
15:21TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
15:09Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
15:09Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz
15:07Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
14:56CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
14:54Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
14:48AFAD: Depremler sonrası Hasan Dağı volkanı harekete geçti
14:47Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
14:47Saç ekimi sırasında ölen kişinin avukatı: Bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıktı
14:45Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi