Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ucuza-sterlin-almak-isterken-686-bin-lirasindan-oldu-1050929394.html
Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcıların tuzağına düşen şahıs, 30 bin dolar ve 30 bin euro karşılığında 325 bin sterlin almak isterken cebindeki paradan... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T15:07+0300
2021-11-18T15:07+0300
türkiye
muğla
denizli
euro
sterlin
para
dolandırıcılık
sterlin/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050929369_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc3c0908e9c2b0e3a46a4fae44c9c752.jpg
Denizli'de yaşayan A.R.Y. isimli şahıs, Almanya'daki kızı aracılığı ile M.U. isimli şahısla tanıştı. A.R.Y., M.U. isimli şahsın tanıdığı bir kişideki 325 bin sterlini kendisinde bulunan 30 bin dolar ve 30 bin euro ile değiştirmek için anlaştı. Şahıslar, A.R.Y. ve M.U. ile birlikte değişimin yapılacağının söylendiği Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesine geldi. A.R.Y., yanlarına gelen 40 yaşlarındaki erkek şahsa 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu verdiğini, şahsın değişim için anlaştıkları sterlini getirmek için paralar ile birlikte yanlarından ayrıldığını ve geri dönmediğini, yarım saat sonra da şüpheli M.U.'nun da yanından ayrıldığını ve onun da geri dönmediğini beyan ederek şikayetçi oldu.Jandarma ekipleri şüphelileri Denizli'de yakaladıMenteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. M.U. isimli şahsın olaydan iki gün önce Denizli'den araç kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin aracı teslim için gelecekleri değerlendirilerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine sonucunda, kiralık aracı teslim için gelen, olayda kendisini Ramazan olarak tanıtan S.T. ve beraberindeki Ş.T. ile S.S. isimli şüpheliler yakalandı. Takibine devam edilen şüpheli M.U. isimli şahıs ise Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211116/pandemi-odemesi-mesajina-tiklayinca-kisisel-bilgileri-calindi-3-bin-600-lira-dolandirildi-1050850972.html
türkiye
muğla
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050929369_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_3acd54dc3a736784cad26dcbef579fb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, denizli, euro, sterlin, para, dolandırıcılık, sterlin/tl

Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu

15:07 18.11.2021
© İHAUcuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© İHA
Abone ol
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dolandırıcıların tuzağına düşen şahıs, 30 bin dolar ve 30 bin euro karşılığında 325 bin sterlin almak isterken cebindeki paradan oldu. 686 bin lira eden 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Denizli'de yakalanarak Muğla'ya getirildi.
Denizli'de yaşayan A.R.Y. isimli şahıs, Almanya'daki kızı aracılığı ile M.U. isimli şahısla tanıştı. A.R.Y., M.U. isimli şahsın tanıdığı bir kişideki 325 bin sterlini kendisinde bulunan 30 bin dolar ve 30 bin euro ile değiştirmek için anlaştı.
Şahıslar, A.R.Y. ve M.U. ile birlikte değişimin yapılacağının söylendiği Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesine geldi. A.R.Y., yanlarına gelen 40 yaşlarındaki erkek şahsa 30 bin dolar ve 30 bin euro'yu verdiğini, şahsın değişim için anlaştıkları sterlini getirmek için paralar ile birlikte yanlarından ayrıldığını ve geri dönmediğini, yarım saat sonra da şüpheli M.U.'nun da yanından ayrıldığını ve onun da geri dönmediğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri şüphelileri Denizli'de yakaladı

Menteşe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
M.U. isimli şahsın olaydan iki gün önce Denizli'den araç kiraladığı belirlendi. Şüphelilerin aracı teslim için gelecekleri değerlendirilerek Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine sonucunda, kiralık aracı teslim için gelen, olayda kendisini Ramazan olarak tanıtan S.T. ve beraberindeki Ş.T. ile S.S. isimli şüpheliler yakalandı.
Takibine devam edilen şüpheli M.U. isimli şahıs ise Pamukkale ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Muğla'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.
Banka, ATM, para - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
TÜRKİYE
'Pandemi ödemesi' mesajına tıklayınca kişisel bilgileri çalındı: 3 bin 600 lira dolandırıldı
16 Kasım, 13:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:56İspanya ile inşa edilmesi hedeflenen ‘daha büyük ikinci gemi’ ne gibi özelliklere sahip olabilir?
15:49James Bond'un yaratıcısı Fleming'in 'şifreli' kol düğmeleri binlerce sterline satıldı
15:47AB, seyahat listesini güncelledi
15:43Avustralya'da raket sallamak için aşı şartına direnen Djokovic: Seçme özgürlüğü her şeyden önemli
15:43Danıştay’dan 'elektronik tebligat' kararı: Mesaj gönderilmemesi, tebligatın geçerliliğini etkilemez
15:38Akşener'den faiz kararı tepkisi: Mutlu musun Sayın Erdoğan?
15:35'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu
15:34Karısını öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi
15:32Merkez Bankası net rezervleri 3.2 milyar dolar azaldı
15:23Kanal İstanbul’la bağlantılı demiryolu projesi başladı
15:21TÜSİAD Başkanı’ndan Merkez Bankası'na faiz eleştirisi: 'Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı'
15:09Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
15:09Milli Savunma Bakanı Akar: 9 milyon Suriyelinin insani ihtiyaçlarını karşılıyoruz
15:07Ucuza sterlin almak isterken 686 bin lirasından oldu
14:56CHP Sözcüsü Öztrak: Türk Lirası, tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar sahipsiz ve savunmasız olmadı
14:54Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ön otopsi raporu çıktı
14:48AFAD: Depremler sonrası Hasan Dağı volkanı harekete geçti
14:47Kremlin: Avrupa her sorunda Rusya'yı suçlamayı bırakmalı
14:47Saç ekimi sırasında ölen kişinin avukatı: Bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıktı
14:45Rusya'dan yeni hipersonik füze denemesi: Denizdeki hedef başarıyla imha edildi