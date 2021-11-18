https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-bati-ile-beraber-rusyaya-karsi-3-katmanli-cevreleme-plani-gelistiriyoruz-1050935487.html

Ukrayna: Batı ile beraber Rusya’ya karşı 3 katmanlı çevreleme planı geliştiriyoruz

Ukrayna: Batı ile beraber Rusya’ya karşı 3 katmanlı çevreleme planı geliştiriyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı ile ortaklaşa ‘Rus saldırganlığına’ karşı 3 katmanlı çevreleme planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T17:30+0300

2021-11-18T17:30+0300

2021-11-18T17:30+0300

dünya

rusya

ukrayna

haberler

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_5332b4d6affc56be79217d90c0586b1a.jpg

Kuleba, bugünkü basın toplantısında, şöyle konuştu:Bu üç katmanlı çevreleme projesine, hazır olma durumlarına ve kararlılıklarına bağlı olarak yeni partnerlerin dahil edileceğini anlatan Ukraynalı bakan, “Bazıları silah sağlamaya hazır, bazıları ekonomik tedbirler geliştirmeye hazır, bazıları güçlü açıklamalar yapmaya hazır. Tüm bu unsurlara değer veriyoruz, her bir partnerin verdiği destek bizim için önemli” diye ekledi.‘Belki yarın NATO’ya üye olmayız ama bugün ittifaktan yararlanabiliriz’Kuleba, “NATO üyeliğinin yarın olmayacağını anlamamız gerekiyor. Fakat tam üye olmadan da ittifakla mevcut işbirliği seviyesinden, savunma kapasitemizi güçlendirmek ve uluslararası desteğin seferber edilmesi için çok yarar elde edebiliriz” ifadesini kullandı.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, haberler, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba