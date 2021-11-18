Ukrayna: Batı ile beraber Rusya’ya karşı 3 katmanlı çevreleme planı geliştiriyoruz

Kuleba, bugünkü basın toplantısında, şöyle konuştu:Bu üç katmanlı çevreleme projesine, hazır olma durumlarına ve kararlılıklarına bağlı olarak yeni partnerlerin dahil edileceğini anlatan Ukraynalı bakan, “Bazıları silah sağlamaya hazır, bazıları ekonomik tedbirler geliştirmeye hazır, bazıları güçlü açıklamalar yapmaya hazır. Tüm bu unsurlara değer veriyoruz, her bir partnerin verdiği destek bizim için önemli” diye ekledi.‘Belki yarın NATO’ya üye olmayız ama bugün ittifaktan yararlanabiliriz’Kuleba, “NATO üyeliğinin yarın olmayacağını anlamamız gerekiyor. Fakat tam üye olmadan da ittifakla mevcut işbirliği seviyesinden, savunma kapasitemizi güçlendirmek ve uluslararası desteğin seferber edilmesi için çok yarar elde edebiliriz” ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı ile ortaklaşa ‘Rus saldırganlığına’ karşı 3 katmanlı çevreleme planı üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Kuleba, bugünkü basın toplantısında, şöyle konuştu:
“Ukrayna ve Batı, Rus saldırganlığına karşı 3 katmanlı çevreleme planı üzerinde çalışıyor. İlk katman diplomasi. Bu katman, partnerlerimizin, Ukrayna’ya destek amacıyla aleni ve gayri aleni açıklamalar yapmasını öngörüyor. İkinci katman ekonomi. Rusya’nın yeni saldırgan eylemlerine karşı uygulamaya konacak yeni ve ağır ekonomik kısıtlamalar öngörüyor. Bu katman, Kuzey Akım-2 projesi dahil en hassas noktalara vuruş yapma fırsatını içeriyor. Üçüncü katman askeri savunma. Partnerlerin yardımıyla Ukrayna’nın savunma potansiyelini güçlendirmeyi öngörüyor. Buna, ek silah sevkiyatı, istihbarat işbirliğinin derinleştirilmesi ve Karadeniz’de ve üzerindeki hava sahasında askeri varlığının artırılması dahil.”
Bu üç katmanlı çevreleme projesine, hazır olma durumlarına ve kararlılıklarına bağlı olarak yeni partnerlerin dahil edileceğini anlatan Ukraynalı bakan, “Bazıları silah sağlamaya hazır, bazıları ekonomik tedbirler geliştirmeye hazır, bazıları güçlü açıklamalar yapmaya hazır. Tüm bu unsurlara değer veriyoruz, her bir partnerin verdiği destek bizim için önemli” diye ekledi.
‘Belki yarın NATO’ya üye olmayız ama bugün ittifaktan yararlanabiliriz’
Kuleba, “NATO üyeliğinin yarın olmayacağını anlamamız gerekiyor. Fakat tam üye olmadan da ittifakla mevcut işbirliği seviyesinden, savunma kapasitemizi güçlendirmek ve uluslararası desteğin seferber edilmesi için çok yarar elde edebiliriz” ifadesini kullandı.