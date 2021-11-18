https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-parlamentosu-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi-1050938981.html

Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T19:34+0300

2021-11-18T19:34+0300

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savunma

rusya

ukrayna

türkiye

iş birliği

imza

anlaşma

askeri iş birliği

insansız hava aracı (iha)

siha

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı. Onayı için en az 226 oy gereken karar, 303 parlamenter tarafından desteklendi.Ukrayna ve Türkiye arasındaki askeri çerçeve anlaşması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği resmi Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştı. Belgede, Ukrayna ve Türkiye’nin savunma alanındaki işbirliğinin 21 yönde genişletilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla yasal temellerin oluşturulması öngörülüyor.Ülkeler arasındaki işbirliği özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara eğitim ve karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içerecek.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’nın Rusya’yı ‘kontrol etmek’ ve topraklarını savunmak için Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirtmişti.Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.

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rusya, ukrayna, türkiye, iş birliği, imza, anlaşma, askeri iş birliği, insansız hava aracı (iha), siha, silahlı iha (siha)