Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-parlamentosu-turkiye-ile-askeri-is-birligi-anlasmasini-onayladi-1050938981.html
Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T19:34+0300
2021-11-18T19:34+0300
savunma
rusya
ukrayna
türkiye
iş birliği
imza
anlaşma
askeri iş birliği
insansız hava aracı (iha)
siha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103330/25/1033302577_156:0:3000:1600_1920x0_80_0_0_640c24e0ff217b5a4bb09c8ea4edf30e.jpg
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı. Onayı için en az 226 oy gereken karar, 303 parlamenter tarafından desteklendi.Ukrayna ve Türkiye arasındaki askeri çerçeve anlaşması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği resmi Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştı. Belgede, Ukrayna ve Türkiye’nin savunma alanındaki işbirliğinin 21 yönde genişletilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla yasal temellerin oluşturulması öngörülüyor.Ülkeler arasındaki işbirliği özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara eğitim ve karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içerecek.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’nın Rusya’yı ‘kontrol etmek’ ve topraklarını savunmak için Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirtmişti.Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211118/ukrayna-bati-ile-beraber-rusyaya-karsi-3-katmanli-cevreleme-plani-gelistiriyoruz-1050935487.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103330/25/1033302577_511:0:2644:1600_1920x0_80_0_0_99f6b0fd4893bd7e7c86849483badb50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, türkiye, iş birliği, imza, anlaşma, askeri iş birliği, insansız hava aracı (iha), siha, silahlı iha (siha)

Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

19:34 18.11.2021
© Fotoğraf : INFLOTCRUISESUkrayna-Türkiye-Bayrak
Ukrayna-Türkiye-Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© Fotoğraf : INFLOTCRUISES
Abone ol
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye hükümetleri arasında askeri çerçeve anlaşmasını onayladı. Onayı için en az 226 oy gereken karar, 303 parlamenter tarafından desteklendi.
Ukrayna ve Türkiye arasındaki askeri çerçeve anlaşması, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in 16 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği resmi Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştı. Belgede, Ukrayna ve Türkiye’nin savunma alanındaki işbirliğinin 21 yönde genişletilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla yasal temellerin oluşturulması öngörülüyor.
Ülkeler arasındaki işbirliği özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara eğitim ve karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içerecek.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’nın Rusya’yı ‘kontrol etmek’ ve topraklarını savunmak için Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirtmişti.
Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
DÜNYA
Ukrayna: Batı ile beraber Rusya’ya karşı 3 katmanlı çevreleme planı geliştiriyoruz
17:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:323 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi satan şüpheli adliyede
20:19Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerin dolandırıldığı iddialarına ilişkin davada karar
20:19Almanya'da Federal Meclisi'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
20:14Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman, adliyeye sevk edildi
20:04CHP'li Özel: Tabloyu 'aşılılar', 'aşısızlar' olarak açıklayın
19:55AK Partili Özkan: Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik
19:53Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İlmi, insanlığın huzuru için kullanmak lazım
19:52Fransa'da basın, aşırı sağcıların tehditlerine karşı endişeli
19:39Doktorlar Ankara’ya yürüyecek: ‘Satın alma gücümüz eridi, yüzde 150 maaş iyileştirmesi istiyoruz’
19:36Belarus Başsavcısı Şved: Polonya sınırındaki Rus gazeteciler yaralandı
19:35Son 24 saatte 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi, 226 kişi hayatını kaybetti
19:34Ukrayna parlamentosu, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı
19:30Polonya Başbakanı Morawiecki, Lukaşenko'nun insani koridor açma önerisine karşı çıktı
19:27İki günde bacakları kesilmiş 4 ölü kedi bulundu: 'Seri kedi katili' her yerde aranıyor
19:14Güney Afrika, Dünya Kupası eleme maçında şike iddiasıyla FIFA'ya başvurdu
19:10Hollandalı futbolcu Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
19:04Iraklı göçmenleri taşıyan uçak Bağdat'a gitmek üzere Minsk'ten kalktı
18:49Necmettin Batırel'den yeni yorum: Dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar
18:47Mansur Yavaş: Öyle bir kent konseyi kuralım ki, benim bütün suçumu üstüne alsın
18:44Meksika, turistik otele düzenlenen saldırı sonrası bölgeye asker gönderme kararı aldı