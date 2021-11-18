https://tr.sputniknews.com/20211118/vietnam-polisi-nusretin-tuz-serpme-taklidini-yapan-esnafi-emniyete-cagirdi-1050929590.html

Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı

Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı

Vietnam polisi, ‘Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin taklidini yapan bir kişiyi emniyete çağırdı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T15:09+0300

2021-11-18T15:09+0300

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Güney Asya ülkesi Vietnam'da noodle (erişte) satıcısı Bui Tuan Lam, bir kase dana eriştesine taze soğan serperken, Nusret Gökçe'nin tuz serpme taklidini yaptığı videoyu Facebook'ta paylaştı.Bui Tuan Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' olarak tanımladığını yazdı. Videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Lam, emniyete çağrıldı. Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü. Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz kısa sürede viral hale gelerek tepki toplamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211106/vietnamli-bakan-nusrette-1450-sterlin-degerinde-altin-kaplama-biftek-yedi-goruntuler-tepki-cekti-1050540655.html

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