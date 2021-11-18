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Vietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
15:09 18.11.2021 (güncellendi: 15:35 18.11.2021)
© Facebook/Bui Tuan LamVietnam polisi, Nusret'in 'tuz serpme' taklidini yapan esnafı emniyete çağırdı
© Facebook/Bui Tuan Lam
Vietnam polisi, ‘Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin taklidini yapan bir kişiyi emniyete çağırdı.
Güney Asya ülkesi Vietnam'da noodle (erişte) satıcısı Bui Tuan Lam, bir kase dana eriştesine taze soğan serperken, Nusret Gökçe'nin tuz serpme taklidini yaptığı videoyu Facebook'ta paylaştı.
Bui Tuan Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' olarak tanımladığını yazdı. Videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Lam, emniyete çağrıldı.
Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü.
Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam’ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge’deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü.
BBC: "Vietnam police have summoned a man after he parodied Turkish steak chef Nusret Gökçe, also known as Salt Bae.— Mick Krever (@mickbk) November 18, 2021
"Salt Bae made in the news in the country after footage showed him hand-feeding a top Vietnamese official a gold-encrusted steak."https://t.co/MAQpUnLRQd
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz kısa sürede viral hale gelerek tepki toplamıştı.