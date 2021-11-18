https://tr.sputniknews.com/20211118/whatsapp-turk-yazilim-muhendisinin-gelistirdigi-yeni-ozelligini-kullanima-sundu-1050916628.html

WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp, Türk yazılım mühendisinin geliştirdiği yeni özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp, Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini yayınladı. Bu özellik sayesinde işletme hesapları tarafından gönderilen mesajları... 18.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-18T09:32+0300

2021-11-18T09:32+0300

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Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kendi çatısı altında görev alan Türk yazılım mühendisi Güney Kayım'ın geliştirdiği yeni özelliğini yayınladı. Böylelikle işletme hesaplarıyla yapılan sohbetlerde işletmeler tarafından gönderilen mesajlar puanlanabilecek. Kayım da resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "WhatsApp'ta geliştirdiğim ilk customer facing özellik release oldu. Artık bir iş yeriyle konuşurken, iş yerinden gelen mesaja puan verebiliyorsunuz. Tamamen anonymous bir puanlama, hangi kullanıcının ne puan verdiği kimse tarafından bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp, türk, mesaj, yazılım