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WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı
WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı
Çin'in eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlamasından beri ortada gözükmeyen Peng'in WTA'ya gönderdiği e-postada saldırıyı yalanlayıp güvende... 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T11:49+0300
2021-11-18T12:50+0300
dünya
çin
e-posta
tenis
steve simon
weibo
kadınlar tenis birliği (wta)
paylaşım
peng shuai
cinsel saldırı
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Çinli tenisçi Peng Shuai'nin eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini sekse zorladığı ve daha sonra karşılıklı rızaya dayalı ara sıra ilişkiye girdiklerine dair sosyal medyada paylaşımda bulunması ve yarım saat sonra paylaşımı silmesinden beri iki haftadır ortalıkta gözükmemesi gizemi katmerleniyor. Dün Çin devletiyle bağlantılı medya kuruluşu CGTN, Peng tarafından Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon'a gönderildiğini söylediği bir e-posta yayımladı. E-postada Çinli tenis yıldızının ağzından cinsel saldırı iddiasının doğru olmadığı dile getiriliyordu.'İnanmakta güçlük çekiyorum'WTA Başkanı Steve Simon ise e-postanın Peng tarafından yazıldığından şüphe ettiğini duyurdu. Simon, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin devlet medyasının Peng Shuai ile ilgili yayımladığı açıklama, onun güvenliği ve nerede olduğuyla ilgili endişelerimi artırıyor. Peng Shuai'nin aldığımız e-postayı gerçekten yazdığına veya ona atfedilenleri kabul ettiğine inanmakta güçlük çekiyorum" dedi. Çin medyası içinde sadece Çin devletinin yayın kuruluşu CCTV'nin İngilizce kolu CGTN'de yayımlanan e-postayla Peng'in "Kayıp ya da güvenliği olmayan bir durumda değilim. Sadece evde dinleniyorum ve iyiyim" dediği servis edildi. Öncesinde WTA ile Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP) Çin'i Peng'in iddialarını soruşturmaya çağırırken, Naomi Osaka ve Jessica Pegula'nın aralarında bulunduğu çok sayıda tenisçi, sosyal medyada #WhereIsPengShuai (Peng Shuai nerede) etiketiyle Çinli meslektaşlarına desteklerini duyurdu.'Bırakın, Peng çıkıp konuşsun'Simon, "WTA ve dünyanın geri kalanı, onun güvende olduğuna dair bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlara ihtiyaç duyuyor. Peng'e defalarca çeşitli iletişim yollarıyla ulaşmaya çalıştım, ama nafile" diyerek ekledi:"Cinsel saldırı iddiası, tam şeffaflık ve sansür olmaksızın soruşturulmalı. Kadınların sesleri duyulmalı ve saygı görmeli, sansürlenmemeli veya dikte edilmemelidir."Sosyal medyada gelen tepkilerin çoğunda, CGTN'nin yayımladığı e-postanın ekran görüntüsünde imlecin görünür olduğuna dikkat çekilmesi de dahil, mektubun orijinalliği konusunda şüpheler dile getirildi.'WTA'dan kimse Peng ile doğrudan konuşmadı'Peng olayı tam da Çin'in şubat ayında evsahipliği yapacağı Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın insan hakları sicili gerekçesiyle boykot çağrılarıyla karşılaştığı dönemde geldi. Simon, pazar günü The New York Times gazetesine verdiği demeçte, 'WTA'dan kimsenin Peng ile doğrudan konuşmadığını, ancak Çin Tenis Birliği'nden Peng'in güvende olduğuna ve herhangi bir fiziksel tehdit altında olmadığına dair güvence aldığını' söyledi.İlklere imza atan şampiyonÇin'in en önde gelen sporcularından biri olan 35 yaşındaki Peng, 2014'te çiftlerde bir numaraya yükseldiğinde dünya sıralamasının tepesinde yer alan ilk Çinli tenisçi oldu, 2013'te Wimbledon'da, 2014'te Fransa Açık'ta çiftler şampiyonluğu kazandı.75 yaşındaki Zhang, 2012 ile 2017 yılları arasında Çin'de iktidarın çekirdeğini oluşturan Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi'nde görev yaptı, 2013 ile 2018 yılları arasında başbakan yardımcısı olarak görev aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211104/cinli-tenis-yildizi-peng-shuai-eski-basbakan-yardimcisini-cinsel-saldiriyla-sucladi-1050470294.html
https://tr.sputniknews.com/20211115/eski-basbakan-yardimcisini-cinsel-saldiriyla-suclayan-tenis-yildizi-peng-shuaiden-haber-alinamiyor-1050814962.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/taciz-suclamasindan-sonra-haber-alinamayan-cinli-tenisci-peng-shuai-icin-osaka-da-tepki-gosterdi-1050901002.html
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çin, e-posta, tenis, steve simon, weibo, kadınlar tenis birliği (wta), paylaşım, peng shuai, cinsel saldırı, başbakan yardımcısı, suçlama

WTA Başkanı, ortadan kaybolan Çinli tenis yıldızına atfedilen e-postayla ilgili şüphelerini açıkladı

11:49 18.11.2021 (güncellendi: 12:50 18.11.2021)
© REUTERS / Kim Hong-JiÇinli kadın tenisçi Peng Shuai Ocak 2020'de Avustralya Açık'ta bir maç sırasında
Çinli kadın tenisçi Peng Shuai Ocak 2020'de Avustralya Açık'ta bir maç sırasında - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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Çin'in eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlamasından beri ortada gözükmeyen Peng'in WTA'ya gönderdiği e-postada saldırıyı yalanlayıp güvende olduğunu söylediğine dair Çin devlet medyası yayınına, WTA Başkanı şüpheyle yaklaştı. Simon, "Sadece onun güvenliği ve nerede olduğuyla ilgili endişelerimi daha da artırdı" dedi.
Çinli tenisçi Peng Shuai'nin eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini sekse zorladığı ve daha sonra karşılıklı rızaya dayalı ara sıra ilişkiye girdiklerine dair sosyal medyada paylaşımda bulunması ve yarım saat sonra paylaşımı silmesinden beri iki haftadır ortalıkta gözükmemesi gizemi katmerleniyor.
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
SPOR
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı
4 Kasım, 11:34
Dün Çin devletiyle bağlantılı medya kuruluşu CGTN, Peng tarafından Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Başkanı ve CEO'su Steve Simon'a gönderildiğini söylediği bir e-posta yayımladı. E-postada Çinli tenis yıldızının ağzından cinsel saldırı iddiasının doğru olmadığı dile getiriliyordu.

'İnanmakta güçlük çekiyorum'

WTA Başkanı Steve Simon ise e-postanın Peng tarafından yazıldığından şüphe ettiğini duyurdu.
Simon, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin devlet medyasının Peng Shuai ile ilgili yayımladığı açıklama, onun güvenliği ve nerede olduğuyla ilgili endişelerimi artırıyor. Peng Shuai'nin aldığımız e-postayı gerçekten yazdığına veya ona atfedilenleri kabul ettiğine inanmakta güçlük çekiyorum" dedi.
Çin medyası içinde sadece Çin devletinin yayın kuruluşu CCTV'nin İngilizce kolu CGTN'de yayımlanan e-postayla Peng'in "Kayıp ya da güvenliği olmayan bir durumda değilim. Sadece evde dinleniyorum ve iyiyim" dediği servis edildi.
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
YAŞAM
Eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçlayan tenis yıldızı Peng Shuai'den haber alınamıyor
15 Kasım, 15:12
Öncesinde WTA ile Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP) Çin'i Peng'in iddialarını soruşturmaya çağırırken, Naomi Osaka ve Jessica Pegula'nın aralarında bulunduğu çok sayıda tenisçi, sosyal medyada #WhereIsPengShuai (Peng Shuai nerede) etiketiyle Çinli meslektaşlarına desteklerini duyurdu.
Naomi Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Dün, 17:20

'Bırakın, Peng çıkıp konuşsun'

Simon, "WTA ve dünyanın geri kalanı, onun güvende olduğuna dair bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlara ihtiyaç duyuyor. Peng'e defalarca çeşitli iletişim yollarıyla ulaşmaya çalıştım, ama nafile" diyerek ekledi:
"Cinsel saldırı iddiası, tam şeffaflık ve sansür olmaksızın soruşturulmalı. Kadınların sesleri duyulmalı ve saygı görmeli, sansürlenmemeli veya dikte edilmemelidir."
Sosyal medyada gelen tepkilerin çoğunda, CGTN'nin yayımladığı e-postanın ekran görüntüsünde imlecin görünür olduğuna dikkat çekilmesi de dahil, mektubun orijinalliği konusunda şüpheler dile getirildi.

'WTA'dan kimse Peng ile doğrudan konuşmadı'

Peng olayı tam da Çin'in şubat ayında evsahipliği yapacağı Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın insan hakları sicili gerekçesiyle boykot çağrılarıyla karşılaştığı dönemde geldi.
Simon, pazar günü The New York Times gazetesine verdiği demeçte, 'WTA'dan kimsenin Peng ile doğrudan konuşmadığını, ancak Çin Tenis Birliği'nden Peng'in güvende olduğuna ve herhangi bir fiziksel tehdit altında olmadığına dair güvence aldığını' söyledi.

İlklere imza atan şampiyon

Çin'in en önde gelen sporcularından biri olan 35 yaşındaki Peng, 2014'te çiftlerde bir numaraya yükseldiğinde dünya sıralamasının tepesinde yer alan ilk Çinli tenisçi oldu, 2013'te Wimbledon'da, 2014'te Fransa Açık'ta çiftler şampiyonluğu kazandı.
75 yaşındaki Zhang, 2012 ile 2017 yılları arasında Çin'de iktidarın çekirdeğini oluşturan Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi'nde görev yaptı, 2013 ile 2018 yılları arasında başbakan yardımcısı olarak görev aldı.
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