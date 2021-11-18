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Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildiği açıklandı. 18.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-18T22:27+0300
2021-11-18T22:27+0300
koronavirüs
yunanistan
koronavirüs
kiryakos miçotakis
kovid-19
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3'üncü doz şartı aranacakMiçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.Değişken vardiya uygulamasıyla yoğunluğun azaltılması sağlanacakİş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını bildirdi.
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yunanistan, koronavirüs, kiryakos miçotakis, kovid-19

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

22:27 18.11.2021
© REUTERS / Alkis KonstantinidisYunanistan - koronavirüs - Kovid-19
Yunanistan - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildiği açıklandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.
Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.

60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3'üncü doz şartı aranacak

Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.

Değişken vardiya uygulamasıyla yoğunluğun azaltılması sağlanacak

İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.
Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını bildirdi.
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