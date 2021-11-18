Zaharova’dan İtalyan genel yayın yönetmenine: Evinizi Rus gazı yerine la Repubblica ile ısıtın

İtalyan la Repubblica gazetesinin ‘Tanklar ve göçmenler: Putin’in mengenesi Avrupa’yı sıkıştırıyor’ başlıklı makalesine tepki gösteren Zaharova, yazıyı ‘muhteşem bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.Makalede özellikle de Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığının giderek arttığı vurgulanıyor.Zaharova, Moskova’nın hiçbir zaman Roma’yı gaz tedariği konusunda hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti ve İtalya’nın Rusya’dan her yıl 20 milyon metreküp gaz aldığını hatırlattı.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “İtalyan gazetecinin vicdanı Rusya’dan yapılan hidrokarbon sevkiyatlarından bu kadar kaba bir tonda bahsedilmesine nasıl izin veriyor? Kişisel olarak siz, Sayın Molinari, Rus gazını beğenmiyor musunuz? Öyleyse harika. Size muhteşem bir önerim var. Protesto etmek için evinizi la Repubblica gazetesiyle ısıtın” ifadelerini kullandı.Zaharova, Molinari’ye ayrıca ‘Rusya’nın Avrupa’da doğalgaz sevkiyatında güvenilir partner olması’ gibi tek bir cümlelik doğru bir şey yazmaları tavsiyesini verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalyan la Repubblica gazetesinin genel yayın yönetmeni Maurizio Molinari’ye evini ‘beğenmediği’ Rus gazıyla değil, yönettiği gazetesiyle ısıtması tavsiyesinde bulundu.
İtalyan la Repubblica gazetesinin ‘Tanklar ve göçmenler: Putin’in mengenesi Avrupa’yı sıkıştırıyor’ başlıklı makalesine tepki gösteren Zaharova, yazıyı ‘muhteşem bir saçmalık’ olarak nitelendirdi.
Makalede özellikle de Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığının giderek arttığı vurgulanıyor.
Zaharova, Moskova’nın hiçbir zaman Roma’yı gaz tedariği konusunda hayal kırıklığına uğratmadığını belirtti ve İtalya’nın Rusya’dan her yıl 20 milyon metreküp gaz aldığını hatırlattı.
Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “İtalyan gazetecinin vicdanı Rusya’dan yapılan hidrokarbon sevkiyatlarından bu kadar kaba bir tonda bahsedilmesine nasıl izin veriyor? Kişisel olarak siz, Sayın Molinari, Rus gazını beğenmiyor musunuz? Öyleyse harika. Size muhteşem bir önerim var. Protesto etmek için evinizi la Repubblica gazetesiyle ısıtın” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Molinari’ye ayrıca ‘Rusya’nın Avrupa’da doğalgaz sevkiyatında güvenilir partner olması’ gibi tek bir cümlelik doğru bir şey yazmaları tavsiyesini verdi.