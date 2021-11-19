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7 kilo esrarla yakalanan sanık: 'İlk işimde başarısız oldum'
7 kilo esrarla yakalanan sanık: 'İlk işimde başarısız oldum'
Bolu'da ailesiyle birlikte bulunduğu otomobilde 7 kilo 950 gram esrarla yakalanan sanık, "İlk işimde başarısız oldum" dedi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T15:11+0300
2021-11-19T15:11+0300
türkiye
istanbul
operasyon
polis
bolu
uyuşturucu
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Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği tespit edilen otomobil, TEM Otoyolu’nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, bagaj kısmındaki yedek lastiğe gizlenmiş halde 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin otomobil sürücüsü Fevzi Aktı gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aktı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'İlk işimde başarısız oldum'Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fevzi Aktı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Aktı savunmasında, “Yakalanmadan bir gün önce Van’a gitmiştim. Yanımda 4 çocuğum ve eşim de vardı. Uyuşturucu ticareti yapmak hiç aklıma bile gelmezdi. Ama ağabeyimin borçları yüzünden evlerimiz tefecinin eline düştü. Evsiz kaldık. Eşimin ve çocuklarımın sokakta kalmaması için o an şeytana uydum ve uyuşturucu satan birisiyle karşılaştım. Kendisinden 5 bin 500 lira karşılığı toz esrar aldım. Bunu İstanbul’da satıp ev alacaktım. Ailem mağdur olmasın diye ilk kez böyle bir işe girdim ve bu benim ilk işim. İlk işimde başarısız oldum. 4 çocuğum yokluk yüzünden ve benim cezaevinde olmam yüzünden hem açlık çekiyor hem de okula gidemiyor” dedi. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Fevzi Aktı’nın 10 yıl hapis cezası ve 25 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/istanbulda-uyusturucu-operasyonu-24-tutuklama-1050915345.html
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istanbul, operasyon, polis, bolu, uyuşturucu

7 kilo esrarla yakalanan sanık: 'İlk işimde başarısız oldum'

15:11 19.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM7 kilo esrarla yakalanan sanık: "İlk işimde başarısız oldum"
7 kilo esrarla yakalanan sanık: İlk işimde başarısız oldum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu'da ailesiyle birlikte bulunduğu otomobilde 7 kilo 950 gram esrarla yakalanan sanık, "İlk işimde başarısız oldum" dedi.
Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İl sınırlarına girdiği tespit edilen otomobil, TEM Otoyolu’nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, bagaj kısmındaki yedek lastiğe gizlenmiş halde 7 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin otomobil sürücüsü Fevzi Aktı gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Aktı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'İlk işimde başarısız oldum'

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fevzi Aktı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Aktı savunmasında, “Yakalanmadan bir gün önce Van’a gitmiştim. Yanımda 4 çocuğum ve eşim de vardı. Uyuşturucu ticareti yapmak hiç aklıma bile gelmezdi. Ama ağabeyimin borçları yüzünden evlerimiz tefecinin eline düştü. Evsiz kaldık. Eşimin ve çocuklarımın sokakta kalmaması için o an şeytana uydum ve uyuşturucu satan birisiyle karşılaştım. Kendisinden 5 bin 500 lira karşılığı toz esrar aldım. Bunu İstanbul’da satıp ev alacaktım. Ailem mağdur olmasın diye ilk kez böyle bir işe girdim ve bu benim ilk işim. İlk işimde başarısız oldum. 4 çocuğum yokluk yüzünden ve benim cezaevinde olmam yüzünden hem açlık çekiyor hem de okula gidemiyor” dedi. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Fevzi Aktı’nın 10 yıl hapis cezası ve 25 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Operasyon, polis, ev baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
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