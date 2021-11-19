‘AB, mülteci hakları konusunda Türkiye'den ders almalı’

“Suriye’den kaçan ilk sığınmacılar Türkiye üzerinden Yunanistan'a ve daha sonra diğer AB ülkelerine geçtiği sıralarda ben Polonya’daydım ve birçok Polonyalı ile sığınmacıların durumunu konuştum. İstisnasız hepsinin nasıl göçmenlerin gelişine karşı olduklarına şaşırdım. Polonya’nın en azından 5-10 bin kişi kabul eder mi, sorusuna hepsi ‘hayır’ dedi. Oysa Polonya’da bomboş olan çok sayıda otel var, geçici olarak sığınmacıların yerleştirilebileceği birçok diğer binalar var. Onlar için sığınmacıları kabul etmek facia demek. Onlar bu konunun açılmasına bile tahammül edemiyor ve çok agresif davranıyorlar. Yani Polonya baştan itibaren göçmenlere karşı. Sığınmacılara yönelik bu tavır elbette bu ülkeye çekicilik katmıyor.”