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AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını değerlendirmeye aldı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T19:53+0300
2021-11-19T19:53+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs
kovid-19
paxlovid
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer tarafından geliştirilen ilacı acil durum kullanımı için değerlendirmeye başladı. EMA'dan yapılan açıklamada, Pfizer'in "Paxlovid" adlı ilacının pazarlama onayı öncesinde acil kullanımı amacıyla eldeki verilerin incelendiği bildirildi. Ağızdan alınan ilaçla ilgili çalışmalardan çıkan ilk sonuçların, hastalık belirtilerinin görülmesinden sonraki 3 ila 5 gün içinde verilen ilacın hastaneye yatırılma veya ölüm riskinde azalma sağladığını gösterdiği kaydedildi. İlaç hakkında pazar onayı başvurusu öncesinde daha kapsamlı bir hızlı ön değerlendirme süreci de bekleniyor. Bugün duyurusu yapılan değerlendirme, hızlı ön değerlendirme başlayana kadar AB üyesi ülkelerde ilacın "acil durum kullanımı" konusunda mümkün olan en kısa sürede tavsiye kararı çıkması amacıyla yapılıyor. Pfizer, ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını bildirmişti. ABD yönetimi, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayı için bekleyen ilaçtan 10 milyon adet satın aldıklarını duyurmuştu. Pfizer de anlaşmanın 5.29 milyar dolar tutarında olduğunu açıklamıştı. Pfizer, 16 Kasım'da ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu. İlaç, FDA'dan onay alınması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211116/pfizer-kovid-19-ilacinin-daha-ucuz-versiyonunun-uretilmesine-izin-verecek-1050857856.html
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pfizer, koronavirüs, kovid-19, paxlovid

AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

19:53 19.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICPfizer
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacını değerlendirmeye aldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer tarafından geliştirilen ilacı acil durum kullanımı için değerlendirmeye başladı.
EMA'dan yapılan açıklamada, Pfizer'in "Paxlovid" adlı ilacının pazarlama onayı öncesinde acil kullanımı amacıyla eldeki verilerin incelendiği bildirildi.
Ağızdan alınan ilaçla ilgili çalışmalardan çıkan ilk sonuçların, hastalık belirtilerinin görülmesinden sonraki 3 ila 5 gün içinde verilen ilacın hastaneye yatırılma veya ölüm riskinde azalma sağladığını gösterdiği kaydedildi.
İlaç hakkında pazar onayı başvurusu öncesinde daha kapsamlı bir hızlı ön değerlendirme süreci de bekleniyor. Bugün duyurusu yapılan değerlendirme, hızlı ön değerlendirme başlayana kadar AB üyesi ülkelerde ilacın "acil durum kullanımı" konusunda mümkün olan en kısa sürede tavsiye kararı çıkması amacıyla yapılıyor.
Pfizer, ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını bildirmişti. ABD yönetimi, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayı için bekleyen ilaçtan 10 milyon adet satın aldıklarını duyurmuştu. Pfizer de anlaşmanın 5.29 milyar dolar tutarında olduğunu açıklamıştı.
Pfizer, 16 Kasım'da ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için FDA'ya başvurmuştu. İlaç, FDA'dan onay alınması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde ABD'de satışa sunulacak ve ilk etapta sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.
Pfizer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
KORONAVİRÜS
Pfizer, Kovid-19 ilacının daha ucuz versiyonunun üretilmesine izin verecek
16 Kasım, 15:13
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