Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/abd-kanada-ve-meksika-liderleri-5-yil-aranin-ardindan-yeniden-bir-araya-geldi-1050950815.html
ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi
ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi
ABD, Meksika ve Kanada liderleri 2016'dan bu yana ilk zirvelerinde, Kovid-19, göç, kalkınma ve güvenlik gibi alanlarda iş birliği mesajı verdi. 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T07:29+0300
2021-11-19T07:28+0300
dünya
abd
kanada
meksika
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358061_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_510f9c49a002db425c4c047855ed8a2e.jpg
ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, üçlü bir zirve gerçekleştirdi.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Amerika ülkeleri liderlerinin 5 yıl aradan sonra yaptığı ilk toplantıda ülkeler arasında iş birliği ve güçlü bağlara vurgu yapıldı.Liderler, Kovid-19 ile mücadele, küresel sağlığın geliştirilmesi, rekabetçiliğin düzenlenmesi, eşit büyüme, göç ile bölgesel mücadele gibi konularda ortak somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.Küresel uyuşturucu kaçakçılığı konularında da adım atılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, 3 ülke arasında tedarik zinciri konusunda koordinasyon mekanizması kurulması kararlaştırıldı.Küresel iklim krizi ile ortak mücadele için kararların alındığı toplantıda, göçmenlik konularında da bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiği belirtildi.
kanada
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1043358061_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d02ad0a8ff974a945a822cef8056d555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kanada, meksika, görüşme

ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi

07:29 19.11.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDABD bayrağı, New York
ABD bayrağı, New York - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Abone ol
ABD, Meksika ve Kanada liderleri 2016'dan bu yana ilk zirvelerinde, Kovid-19, göç, kalkınma ve güvenlik gibi alanlarda iş birliği mesajı verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, üçlü bir zirve gerçekleştirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Amerika ülkeleri liderlerinin 5 yıl aradan sonra yaptığı ilk toplantıda ülkeler arasında iş birliği ve güçlü bağlara vurgu yapıldı.
Liderler, Kovid-19 ile mücadele, küresel sağlığın geliştirilmesi, rekabetçiliğin düzenlenmesi, eşit büyüme, göç ile bölgesel mücadele gibi konularda ortak somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.
Küresel uyuşturucu kaçakçılığı konularında da adım atılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, 3 ülke arasında tedarik zinciri konusunda koordinasyon mekanizması kurulması kararlaştırıldı.
Küresel iklim krizi ile ortak mücadele için kararların alındığı toplantıda, göçmenlik konularında da bazı düzenlemeler getirilmesi gerektiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:03Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından doların yükselişi devam ediyor
07:59SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma talebi
07:29ABD, Kanada ve Meksika liderleri 5 yıl aranın ardından yeniden bir araya geldi
07:21Çin, doğrudan yabancı yatırımlarda çift haneli büyüme bekliyor
07:16Venezüella'da iktidar ve muhalefetin seçim kampanyası tamamlandı
06:48Biden'ın sosyal harcama paketinin bütçe açığını 10 yılda 367 milyar dolar artırması bekleniyor
06:30Dünyanın en eski ziynet eşyaları sergilendi
06:14Arap koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği balistik füze imha edildi
05:48Putin’den Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’ya Dostluk Nişanı
05:41Lavrov: Kiev Karadeniz'deki provokasyonlarla ‘Rus saldırganlığı kurbanı’ görüntüsü vermeye çalışıyor
05:22Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Avrupa'da yeni bir füze krizine doğru gidiyoruz
05:16IMF: Enflasyon kalıcı gözüküyor
04:55Milli Savunma Bakanlığı: Askeri araç kazasında ağır yaralan Astsubay Üstçavuş şehit oldu
04:44Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülkemizi bölmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat vermeyeceğiz
04:13MEMUR-Sen Genel Başkanı Yalçın: Helalleşmeye emekçilerden başlasınlar
03:54‘AB, mülteci hakları konusunda Türkiye'den ders almalı’
03:09PKK üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Omar Souleyman serbest bırakıldı
03:09Kahramanmaraş'ta iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
02:55Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattındaki tadilat tamamlandı
02:39Brezilya'daki Amazonlar'da ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı