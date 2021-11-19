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ABD yollarında S-300 ve T-72 maketleri görüldü
ABD yollarında S-300 ve T-72 maketleri görüldü
ABD’nin Alabama Eyaleti’nde, bir otoban üzerinde Rus S-300 hava savunma sistemi ile T-72 tankının maketleri görüldü. Bu maketlerin, ABD Hava Kuvvetleri’nin... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:02+0300
2021-11-19T18:02+0300
savunma
abd
sscb
tank
füze
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Çinli kaynaklar, ABD’lilerin Sovyetler Birliği tarafından 1983 yılında ürettiği MAZ-543M aracı temelinde PS modifikasyonlu 5P85S füze fırlatıcısının kopyasını oluşturmaya çalıştığını kaydediyor. Ancak fotoğraflara yansıtılan maket, Çin ordusunun bazı silahlarına özgü pikselli kamuflaja sahip. Aynı zamanda, Çin hava savunmasının daha modern Rus yapımı S-300PMU1, S-300PMU2 ve S-400 sistemlerine sahip olduğu biliniyor.Aracın tamamlanmamış şasine dikkat çeken gözlemciler, şasinin muhtemelen tatbikat yerinde bitirileceği tahmin ediliyor.Hava savunma sistemi maketi, yüksek ağırlıklara dayanabilen özel tekerlekli platform üzerine yerleştirildiği görülüyor.T-72 tankının maketi de hareket edemiyor. Tank, 6 tekerlekli şasi üzerine monte edildi.Tankı yapanların, orijinale tam benzeyip benzemediğini fazla umursamadıkları dikkat çekiyor. Misal, kuledeki ankastre dinamik koruma, tankın son iki modifikasyonu olan T-72B ve T-72B3’te kullanılan Kontakt-5’i andırırken ‘ön zırh’ üzerinde, T-72AB veya 1985 yapımı T-72B modellerinde kullanılan Kontakt-1 görülüyor.
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abd, sscb, tank, füze

ABD yollarında S-300 ve T-72 maketleri görüldü

18:02 19.11.2021
© РГ: Русское оружиеs300 maketi
s300 maketi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© РГ: Русское оружие
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ABD’nin Alabama Eyaleti’nde, bir otoban üzerinde Rus S-300 hava savunma sistemi ile T-72 tankının maketleri görüldü. Bu maketlerin, ABD Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği bir tatbikat sırasında, ‘düşman hedefleri’ olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.
Çinli kaynaklar, ABD’lilerin Sovyetler Birliği tarafından 1983 yılında ürettiği MAZ-543M aracı temelinde PS modifikasyonlu 5P85S füze fırlatıcısının kopyasını oluşturmaya çalıştığını kaydediyor. Ancak fotoğraflara yansıtılan maket, Çin ordusunun bazı silahlarına özgü pikselli kamuflaja sahip. Aynı zamanda, Çin hava savunmasının daha modern Rus yapımı S-300PMU1, S-300PMU2 ve S-400 sistemlerine sahip olduğu biliniyor.
Aracın tamamlanmamış şasine dikkat çeken gözlemciler, şasinin muhtemelen tatbikat yerinde bitirileceği tahmin ediliyor.
Hava savunma sistemi maketi, yüksek ağırlıklara dayanabilen özel tekerlekli platform üzerine yerleştirildiği görülüyor.
T-72 tankının maketi de hareket edemiyor. Tank, 6 tekerlekli şasi üzerine monte edildi.
Tankı yapanların, orijinale tam benzeyip benzemediğini fazla umursamadıkları dikkat çekiyor. Misal, kuledeki ankastre dinamik koruma, tankın son iki modifikasyonu olan T-72B ve T-72B3’te kullanılan Kontakt-5’i andırırken ‘ön zırh’ üzerinde, T-72AB veya 1985 yapımı T-72B modellerinde kullanılan Kontakt-1 görülüyor.
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