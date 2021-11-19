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https://tr.sputniknews.com/20211119/abdde-cumhuriyetci-vekil-bidenin-harcama-paketini-protesto-icin-8-bucuk-saat-konusup-rekor-kirdi-1050978684.html
ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı
ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı
ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T23:13+0300
2021-11-19T23:13+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
kevin mccarthy
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Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/bidenin-sosyal-harcama-paketinin-butce-acigini-10-yilda-367-milyar-dolar-artirmasi-bekleniyor-1050950374.html
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abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy

ABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı

23:13 19.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy
ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD Temsilciler Meclisinin Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin, Başkan Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini oylatmamak için yaptığı 8 saat 32 dakikalık konuşma, meclis tarihinin en uzun konuşması olarak kayıtlara geçti.
Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi, ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda dün gece tartışmaya açıldı.
Tasarıyı protesto eden McCarthy, akşam saatlerinde başladığı konuşmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Toplamda 8 saat 32 dakika süren McCarthy'nin konuşması, ABD Temsilciler Meclisinin en uzun konuşması olarak tarihe geçti.
Öte yandan harcama paketi, sabah saatlerinde tekrar bir araya gelen Temsilciler Meclisi Genel Kurulu 213'e karşı 220 oyla kabul edildi.
Sosyal harcama paketinin, ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine ulaştığı ve Biden'a olan siyasi desteğin azaldığı bir dönemde, Temsilciler Meclisi'nde onaylanması Demokratlar için yeni bir "zafer" olarak yorumlandı.
Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketi de hafta başında yasalaşmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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