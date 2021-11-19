Abdulkadir Selvi: AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 'Anayasayla ilgili karar mercii Parlamentodur' sözlerinden sonra AK Parti yüzde 50 artı 1’i değiştirmek için harekete geçecek mi, sorusu gündeme geldi. Ancak Anayasa değişikliği için AK Parti’nin milletvekili sayısı yetmiyor. MHP ile birlikte de yetmiyor. Ama zaten Bahçeli ‘yüzde 50 artı 1’i sistemin “mihveri” yani merkezi olarak tanımladı. Peki böyle bir öneriye muhalefet destek verir mi? Mümkün mü? Ayrıca seçime giderken AK Parti’nin yüzde 50 artı 1’i değiştirmek istemesi, 'Bunlar kazanamayacağını anladı, o nedenle yüzde 50 artı 1’i aşağıya indirmek istiyor' algısına neden olur. Seçim sürecinde kaybediyor görüntüsü her zaman iktidarın aleyhine işler. AK Parti çevreleri bunun ancak seçimin kazanılmasından sonra gündeme getirilebileceğini ifade ediyor. Yani o yönde bir çalışma yok. Bu seçimlere de biz ‘yüzde 50 artı 1’le gideriz."