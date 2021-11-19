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Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: Ben pozitif miyim?
Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: Ben pozitif miyim?
Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T18:16+0300
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yaşam
pozitif
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Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İ.Ş ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Ş.'ye 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.'Ben pozitif miyim?'Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden genç, şunları söyledi:"Ablama mesaj attım. 'Abla bana bilet al' dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. 'Belge almaya gerek var mı?' dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok."Testi pozitif çıkan genç, ekiplere "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.
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Ablasının HES kodu ile seyahat eden koronavirüslü genç: Ben pozitif miyim?

18:16 19.11.2021
© İHAAblasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç: Ben pozitif miyim?
Ablasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç: Ben pozitif miyim? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© İHA
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Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden İ.Ş'nin PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İ.Ş ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Ş.'ye 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

'Ben pozitif miyim?'

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden genç, şunları söyledi:
"Ablama mesaj attım. 'Abla bana bilet al' dedim. 'Tamam ben alayım' dedi. 'Belge almaya gerek var mı?' dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok."
Testi pozitif çıkan genç, ekiplere "Ben pozitif miyim" diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.
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