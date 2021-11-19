https://tr.sputniknews.com/20211119/afganistan-genc-kadin-futbol-takimi-kim-kardashian-destegiyle-ingiltereye-ulasti-1050961391.html

Afganistan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian desteğiyle İngiltere'ye ulaştı

Afganistan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian desteğiyle İngiltere'ye ulaştı

Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, geçici olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrılarak İngiltere’ye... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T13:20+0300

2021-11-19T13:20+0300

2021-11-19T13:29+0300

taliban kontrolünde afganistan

ingiltere

afganistan

taliban

kim kardashian

birleşik krallık

futbol

kadın

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Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United, ABD’li bir haham ve Kim Kardashian West’in yardımıyla geçici süreli olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrıldı.Kim Kardashian West'in sponsorluğunda 30 genç oyuncu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı. Genç sporcular İngiltere’deki yeni hayatlarına başlamadan önce 10 günlük koronavirüs karantinasında kalacaklar.Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı ve kadın sporcuların tahliye çalışmalarına ön ayak olan Khalida Popal, kadınların tehlikeden kurtulduğu için 'çok mutlu ve rahatlamış' hissettiğini belirtti.Popal, Associated Press'e verdiği görüşte, “Taliban yönetimi ele geçirdiğinde bu ailelerin çoğu evlerini terk etti. Aile üyelerinden bazıları Taliban tarafından öldürüldü veya gözaltına alındı." dedi. Genç sporcuları Afganistan dışına çıkarmak için hızlı hareket etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Papal, tahliye sürecinin çok stresli ve tehlikeli geçtiğini ifade etti. Çoğu ülkenin yoksul ülkelerinde büyüyen genç kadın sporcular, önce Pakistan'a ulaştı ve ardından Birleşik Krallık vizesi almayı başardılar. Afgan kadınlar, önce Kabil'deki Yahudi cemaatinin bilinen son üyesinin Afganistan'dan ayrılmasına yardım eden, kar amacı gütmeyen bir ABD grubu olan Tzedek Derneği'nden yardım aldı. Daha sonra TV yıldızı Kim Kardashian ile iletişime geçen grubun lideri haham Moshe Margaretten, kızların Pakistan'dan İngiltere'ye ulaşımı Kim Kardashian'ın finanse etmek istediğini söyledi.Kardashian West'in basın sözcüsü de yıldızın uçuşu kiraladığını doğruladı.

https://tr.sputniknews.com/20210823/kadinlar-afganistan-baskonsoloslugu-onune-mor-celenk-birakti-1048243539.html

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ingiltere, afganistan, taliban, kim kardashian, birleşik krallık, futbol, kadın