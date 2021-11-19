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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/afganistan-genc-kadin-futbol-takimi-kim-kardashian-destegiyle-ingiltereye-ulasti-1050961391.html
Afganistan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian desteğiyle İngiltere'ye ulaştı
Afganistan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian desteğiyle İngiltere'ye ulaştı
Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, geçici olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrılarak İngiltere’ye... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T13:20+0300
2021-11-19T13:29+0300
taliban kontrolünde afganistan
ingiltere
afganistan
taliban
kim kardashian
birleşik krallık
futbol
kadın
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Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United, ABD’li bir haham ve Kim Kardashian West’in yardımıyla geçici süreli olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrıldı.Kim Kardashian West'in sponsorluğunda 30 genç oyuncu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı. Genç sporcular İngiltere’deki yeni hayatlarına başlamadan önce 10 günlük koronavirüs karantinasında kalacaklar.Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı ve kadın sporcuların tahliye çalışmalarına ön ayak olan Khalida Popal, kadınların tehlikeden kurtulduğu için 'çok mutlu ve rahatlamış' hissettiğini belirtti.Popal, Associated Press'e verdiği görüşte, “Taliban yönetimi ele geçirdiğinde bu ailelerin çoğu evlerini terk etti. Aile üyelerinden bazıları Taliban tarafından öldürüldü veya gözaltına alındı." dedi. Genç sporcuları Afganistan dışına çıkarmak için hızlı hareket etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Papal, tahliye sürecinin çok stresli ve tehlikeli geçtiğini ifade etti. Çoğu ülkenin yoksul ülkelerinde büyüyen genç kadın sporcular, önce Pakistan'a ulaştı ve ardından Birleşik Krallık vizesi almayı başardılar. Afgan kadınlar, önce Kabil'deki Yahudi cemaatinin bilinen son üyesinin Afganistan'dan ayrılmasına yardım eden, kar amacı gütmeyen bir ABD grubu olan Tzedek Derneği'nden yardım aldı. Daha sonra TV yıldızı Kim Kardashian ile iletişime geçen grubun lideri haham Moshe Margaretten, kızların Pakistan'dan İngiltere'ye ulaşımı Kim Kardashian'ın finanse etmek istediğini söyledi.Kardashian West'in basın sözcüsü de yıldızın uçuşu kiraladığını doğruladı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kadinlar-afganistan-baskonsoloslugu-onune-mor-celenk-birakti-1048243539.html
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ingiltere, afganistan, taliban, kim kardashian, birleşik krallık, futbol, kadın

Afganistan genç kadın futbol takımı, Kim Kardashian desteğiyle İngiltere'ye ulaştı

13:20 19.11.2021 (güncellendi: 13:29 19.11.2021)
© AP PhotoAfganistan kadın futbol takımı
Afganistan kadın futbol takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AP Photo
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Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, geçici olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrılarak İngiltere’ye ulaştı.
Afganistan’dan ayrılan genç kadın futbol takımı, İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United, ABD’li bir haham ve Kim Kardashian West’in yardımıyla geçici süreli olarak yerleştirildikleri Pakistan’dan ayrıldı.

Kim Kardashian West'in sponsorluğunda 30 genç oyuncu ve ailelerini taşıyan 130 kişilik uçak, Pakistan’dan Londra’ya ulaştı. Genç sporcular İngiltere’deki yeni hayatlarına başlamadan önce 10 günlük koronavirüs karantinasında kalacaklar.

Afganistan kadın milli takımının eski kaptanı ve kadın sporcuların tahliye çalışmalarına ön ayak olan Khalida Popal, kadınların tehlikeden kurtulduğu için 'çok mutlu ve rahatlamış' hissettiğini belirtti.
Popal, Associated Press'e verdiği görüşte, “Taliban yönetimi ele geçirdiğinde bu ailelerin çoğu evlerini terk etti. Aile üyelerinden bazıları Taliban tarafından öldürüldü veya gözaltına alındı." dedi. Genç sporcuları Afganistan dışına çıkarmak için hızlı hareket etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Papal, tahliye sürecinin çok stresli ve tehlikeli geçtiğini ifade etti.
Çoğu ülkenin yoksul ülkelerinde büyüyen genç kadın sporcular, önce Pakistan'a ulaştı ve ardından Birleşik Krallık vizesi almayı başardılar.
Afgan kadınlar, önce Kabil'deki Yahudi cemaatinin bilinen son üyesinin Afganistan'dan ayrılmasına yardım eden, kar amacı gütmeyen bir ABD grubu olan Tzedek Derneği'nden yardım aldı. Daha sonra TV yıldızı Kim Kardashian ile iletişime geçen grubun lideri haham Moshe Margaretten, kızların Pakistan'dan İngiltere'ye ulaşımı Kim Kardashian'ın finanse etmek istediğini söyledi.
Kardashian West'in basın sözcüsü de yıldızın uçuşu kiraladığını doğruladı.
Kadınlar Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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Kadınlar Afganistan Başkonsolosluğu önüne mor çelenk bıraktı
23 Ağustos, 09:39
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