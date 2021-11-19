https://tr.sputniknews.com/20211119/afganistandan-tahliye-edilenleri-tasiyan-rus-ucaklari-moskova-bolgesine-indi-1050969387.html

Afganistan’dan tahliye edilenleri taşıyan Rus uçakları Moskova bölgesine indi

Afganistan’dan tahliye edilenleri taşıyan Rus uçakları Moskova bölgesine indi

Afganistan’daki Rusya vatandaşları ile ülkeden ayrılmak isteyen başka ülkelerin vatandaşlarını tahliye eden Rus uçakları Moskova bölgesindeki Çkalovskiy Hava... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T16:13+0300

2021-11-19T16:13+0300

2021-11-19T16:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

afganistan

taliban

uçak

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Uçaklarla Rusya, Ermenistan, Belarus, Ukrayna ve Afganistan vatandaşları tahliye edildi” ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, Afganistan’dan Çkalovskiy Hava Üssü’ne gelen uçaklarda yolculuk boyunca Rus askeri sağlık ekipleri ve gerekli donanımlar yer aldı.Bakanlık dün Afganistan’dan 380’den fazla kişinin tahliye edileceğini duyurmuştu. Tahliye faaliyeti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla gerçekleştirildi. İl-76 uçakları ülkeye ayrıca 36 tondan fazla insani yardım götürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211118/bm-afganistan-ozel-temsilcisi-taliban-isidin-afganistanda-buyumesini-durduramiyor-1050912499.html

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rusya, afganistan, taliban, uçak, tahliye