Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211119/ak-partili-ozhaseki-kilicdarogluna-hakkim-helal-degil-1050977971.html
AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil
AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün... 19.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-19T22:13+0300
2021-11-19T22:15+0300
türkiye
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
mehmet özhaseki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050977945_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7942bd015d0b562e4ba9f1a55b5f6928.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni yolun hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin geçmişle kıyaslanamayacak kadar geliştiğine değinen Özhaseki, bununla iftihar edilmesi gerektiğini söyledi.'Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada'Hürriyet'in AA'dan aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki, yaptığı işlerle ilgili onlarca kez iftiraya uğradığını dile getirerek, şöyle devam etti:'Böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim?'Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını savunan Özhaseki, "Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor" ifadelerini kullandı.Açılışın ardından Özhaseki, bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı bir süre kullandı.‘Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir’Özhaseki, daha sonra Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son etap dairelerinin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı.Burada konuşan Özhaseki, gecekondu yapımının durdurulması için çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir. Çünkü deprem ülkesiyiz. Belirli aralıklarla, belirli faylardaki kırılmalar devam ediyor. Tabiat hükmünü işliyor. Cennet gibi bir vatandayız ama alt taraf hareketli. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Üst tarafın hareketli olduğu gibi. Üst taraftaki fitne gruplarına gücümüz yetiyor. PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ'a gücümüz yetiyor. Cumhur İttifakı olarak müthiş bir mücadele veriyoruz bunlara. Bundan birkaç sene önce ihtilal denemesi oldu. Üç beş sene önce 'doğuyu böleceğiz, devlet kuracağız' diyenler çıktı.Bir taraftan da bu kötülerle mücadele edeceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz ama yerin altındaki hareketliliğe gücümüz yetmiyor. Ona uygun davranmak lazım. Onun için de kentsel dönüşüm esas. Yeni statüde 5,10, 20, 30 katlı statiği uygun olarak yapıldığı sürece hiç kimsenin evine bir şey olmaz. Statiğe uygun yapılmazsa 1 2 katlı evler tepemize yıkılır."Özhaseki, konuşmasının ardından evlerin kura çekimini yaptı ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, özel bir hastanenin tüp bebek merkezinin açılışına da katılarak, anne baba olmanın önemini anlattı ve çocuk bekleyen herkesin dileğinin gerçekleşmesini temenni etti.Hastanenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Gökalp Öner de donanımlı personelle, en iyi teknolojiyle kaliteli hizmet verdiklerini ifade etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050977945_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b45822fa65e65f79c022b57135a6cce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet özhaseki

AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil

22:13 19.11.2021 (güncellendi: 22:15 19.11.2021)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışına katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri’de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni yolun hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin geçmişle kıyaslanamayacak kadar geliştiğine değinen Özhaseki, bununla iftihar edilmesi gerektiğini söyledi.

'Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada'

Hürriyet'in AA'dan aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki, yaptığı işlerle ilgili onlarca kez iftiraya uğradığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Kılıçdaroğlu birileriyle helalleşiyormuş. Benim bu toplumda yaşayan, akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodumu, gıybetimi yapan herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaş, duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara, diyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de yaşayan herkese hakkım helal olsun. Özel olarak tezgahlayıp, dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Buralarda başlayıp, bunları ortaya atarak menfaat umanlara da hakkım helal değil. Allah onlardan hesap soracak ve ben de inşallah göreceğim onları. Kaç kişi olurlarsa olsunlar, onlara hakkım helal değil. Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri’de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler? Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada. Üç ay boyunca devam etti bu yalanlara. Bizim avukatımız gazetecileri topladı, ismi verilen benzinliğe götürdü. Söylediklerinin hiçbiri yok, kendi halinde küçük bir benzinlik. Nasıl yapmış? Fotomontaj."

'Böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim?'

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını savunan Özhaseki, "Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor" ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından Özhaseki, bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı bir süre kullandı.

‘Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir’

Özhaseki, daha sonra Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son etap dairelerinin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı.
Burada konuşan Özhaseki, gecekondu yapımının durdurulması için çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir. Çünkü deprem ülkesiyiz. Belirli aralıklarla, belirli faylardaki kırılmalar devam ediyor. Tabiat hükmünü işliyor. Cennet gibi bir vatandayız ama alt taraf hareketli. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Üst tarafın hareketli olduğu gibi. Üst taraftaki fitne gruplarına gücümüz yetiyor. PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ'a gücümüz yetiyor. Cumhur İttifakı olarak müthiş bir mücadele veriyoruz bunlara. Bundan birkaç sene önce ihtilal denemesi oldu. Üç beş sene önce 'doğuyu böleceğiz, devlet kuracağız' diyenler çıktı.
Bir taraftan da bu kötülerle mücadele edeceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz ama yerin altındaki hareketliliğe gücümüz yetmiyor. Ona uygun davranmak lazım. Onun için de kentsel dönüşüm esas. Yeni statüde 5,10, 20, 30 katlı statiği uygun olarak yapıldığı sürece hiç kimsenin evine bir şey olmaz. Statiğe uygun yapılmazsa 1 2 katlı evler tepemize yıkılır."
Özhaseki, konuşmasının ardından evlerin kura çekimini yaptı ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, özel bir hastanenin tüp bebek merkezinin açılışına da katılarak, anne baba olmanın önemini anlattı ve çocuk bekleyen herkesin dileğinin gerçekleşmesini temenni etti.
Hastanenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Gökalp Öner de donanımlı personelle, en iyi teknolojiyle kaliteli hizmet verdiklerini ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:15Ukrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
22:13AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil
22:10Uzaydaki kozmonot, son 6 asrın en uzun Ay tutulmasını fotoğrafladı
21:34MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
21:33Twitter, Squid Game analizi yayınladı: Güney Kore dizi ve filmlerine ilgiyi artırdı
21:26Emine Erdoğan, TOGEMDER üyeleriyle görüştü: 'Sayısını bilemeyeceğimiz hayalleri gerçekleştirdiniz'
21:09Kılıçdaroğlu: Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, kara kışı konuşacağız
21:04Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2500 kilometre çit çekelim
21:02Macron’dan balıkçılık krizinde İngiltere’ye tepki: 'Sinirlerimizle oynuyor'
20:47Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü
20:33Anestezinin etkisinden çıkan Biden, yetkilerini Harris'ten devraldı
20:31Estonya, Rusya sınırına yakın uçuşlara geçici yasak getirdi
20:20İletişim Başkanı Altun: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyoruz
19:53AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı
19:46Son 24 saatte 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi
19:34Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
19:20Almanya’nın Bavyera eyaletinde Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
19:14Sabah programı sunucularına dünyanın en büyük penisi gösterildi, tepkileri viral oldu
19:13Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna odaklı bölgedeki durumu görüştü
18:57Ukrayna Savunma Bakanı Monastırskiy: Rusya ve Belarus sınırlarına 2 bin 500 kilometre çit çekelim