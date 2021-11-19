https://tr.sputniknews.com/20211119/ak-partili-ozhaseki-kilicdarogluna-hakkim-helal-degil-1050977971.html

AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil

AK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün... 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T22:13+0300

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türkiye

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

mehmet özhaseki

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni yolun hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin geçmişle kıyaslanamayacak kadar geliştiğine değinen Özhaseki, bununla iftihar edilmesi gerektiğini söyledi.'Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada'Hürriyet'in AA'dan aktardığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” açıklamasına değinen Özhaseki, yaptığı işlerle ilgili onlarca kez iftiraya uğradığını dile getirerek, şöyle devam etti:'Böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim?'Kılıçdaroğlu'nun Atatürk’ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını savunan Özhaseki, "Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor" ifadelerini kullandı.Açılışın ardından Özhaseki, bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı bir süre kullandı.‘Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir’Özhaseki, daha sonra Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son etap dairelerinin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı.Burada konuşan Özhaseki, gecekondu yapımının durdurulması için çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir. Çünkü deprem ülkesiyiz. Belirli aralıklarla, belirli faylardaki kırılmalar devam ediyor. Tabiat hükmünü işliyor. Cennet gibi bir vatandayız ama alt taraf hareketli. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Üst tarafın hareketli olduğu gibi. Üst taraftaki fitne gruplarına gücümüz yetiyor. PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ'a gücümüz yetiyor. Cumhur İttifakı olarak müthiş bir mücadele veriyoruz bunlara. Bundan birkaç sene önce ihtilal denemesi oldu. Üç beş sene önce 'doğuyu böleceğiz, devlet kuracağız' diyenler çıktı.Bir taraftan da bu kötülerle mücadele edeceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz ama yerin altındaki hareketliliğe gücümüz yetmiyor. Ona uygun davranmak lazım. Onun için de kentsel dönüşüm esas. Yeni statüde 5,10, 20, 30 katlı statiği uygun olarak yapıldığı sürece hiç kimsenin evine bir şey olmaz. Statiğe uygun yapılmazsa 1 2 katlı evler tepemize yıkılır."Özhaseki, konuşmasının ardından evlerin kura çekimini yaptı ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, özel bir hastanenin tüp bebek merkezinin açılışına da katılarak, anne baba olmanın önemini anlattı ve çocuk bekleyen herkesin dileğinin gerçekleşmesini temenni etti.Hastanenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Gökalp Öner de donanımlı personelle, en iyi teknolojiyle kaliteli hizmet verdiklerini ifade etti.

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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet özhaseki