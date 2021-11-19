https://tr.sputniknews.com/20211119/almanyada-yapilan-calismaya-gore-2-dunya-savasindan-sonra-naziler-yargida-ust-duzey-gorev-almis-1050965991.html

Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?

Almanya'da araştırma: Adalet sistemi Nazilerden ne kadar sürede kurtarıldı?

Almanya’da yapılan resmi bir soruşturma, 2. Dünya Savaşı sonrasında Alman adalet sisteminde uzun yıllar boyunca ‘eski’ Nazilerle çalıştığını ortaya çıkardı. 19.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-19T14:35+0300

2021-11-19T14:35+0300

2021-11-19T14:45+0300

dünya

almanya

heiko maas

ikinci dünya savaşı

nazi

alman federal meclisi

hukuk

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Tarihçi Friedrich Kiessling ve hukuk profesörü Christoph Safferling tarafından derlenen 600 sayfalık rapor, Perşembe günü yayımlandı. 1950'lerin başından 1974'e kadar uzanan Soğuk Savaş dönemini kapsayan çalışma, Alman Federal Savcılığı'nın görevlendirmesi üzerine yapıldı.Araştırmacılar, 1950’lerin bir bölümünde federal savcılığın dört üst düzey yetkilisinden üçünün Nazi Partisi üyesi olduğunu ortaya çıkardılar. Eski Nazilerin yargı sisteminde çoğunlukta olmaması 1972, tamamen temizlenmesi 1992 yılına kadar sürdü.Araştırmacılar çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar hakkında şu yorumu yaptı: "Nazi geçmişiyle bilinçli bir kopuşu bırak, hiçbir kopuş olmadı." Soruşturmanın bulgularını sunan adalet bakanlığı devlet sekreteri Margaretha Sudhof, Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra üst düzey pozisyonlarda eski Nazilerin varlığının uzun süre görmezden gelindiğini belirtti.Adalet Bakanı Christine Lambrecht, çalışmanın yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Federal Savcılığın da sıkıntılı geçmişiyle yüzleşmesini ve buna ışık tutmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Almanya’da Federal Savcılık, uluslararası hukuku ihlal eden ve devlet güvenliğine ilişkin iddia edilen suçları gerçekleştirenleri takip etmekten sorumlu olan ülkenin en yüksek savcılık makamı.Bu çalışma, 2016'da yayımlanan ve savaşın sona ermesinden on yıldan fazla bir süre sonra 1957'de adalet bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yüzde 77'sinin eski Naziler olduğunu ortaya çıkartan önceki raporun devamı niteliğinde görülüyor. 2016'da yayımlanan söz konusu raporla ilgili dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas, "Nazi dönemi hukukçuları, bunu ortaya çıkarmak yerine geçmişteki adaletsizliğin üstünü kapatmaya devam ettiler ve böylece yeni adaletsizlikler yarattılar" yorumunu yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20170306/almanya-erdogan-nazi-1027508441.html

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almanya, heiko maas, ikinci dünya savaşı, nazi, alman federal meclisi, hukuk